Anvisa proíbe comercialização de lotes de fórmulas infantis da Nestlé por risco de toxina

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira, 7, a proibição da venda, distribuição e uso de alguns lotes de fórmulas infantis das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino, da Nestlé.

Em nota, a Anvisa informou que a medida foi tomada devido ao risco de contaminação por cereulide, toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus.

“O consumo de alimento contaminado por essa toxina pode causar vômito persistente, diarreia ou letargia, que é a sonolência excessiva, lentidão de movimentos e raciocínio, e dificuldade de reagir e expressar emoções”, explica o órgão.

A agência destaca que a determinação tem caráter preventivo. Segundo a Anvisa, o fabricante já iniciou o recolhimento voluntário dos lotes no Brasil e em outros países, após a detecção da toxina em produtos fabricados na Holanda.

“Foi identificado que a toxina estava presente em um ingrediente proveniente de um fornecedor global de óleos terceirizados. Dessa forma, a empresa indicou a necessidade de um recolhimento global”, detalhou a Anvisa.

Orientações a pais e responsáveis

Os consumidores devem verificar o número do lote impresso no rótulo dos produtos.

“Se o produto pertencer a um dos lotes recolhidos, não deve ser utilizado ou oferecido para consumo. Os demais lotes desses produtos não foram afetados”, orienta a agência.

Para informações sobre trocas e devoluções, a recomendação é entrar em contato com a Nestlé, por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) informado na embalagem.

Caso a criança apresente sintomas após consumir produtos pertencentes aos lotes indicados, a orientação é buscar atendimento médico. “É importante informar qual alimento foi consumido e, se possível, apresentar a embalagem”, acrescenta a Anvisa.

Confira os lotes:

