Anvisa suspende comercialização de molho de tomate por conter pedaços de vidro

A Anvisa determinou, na quarta-feira, 7, o recolhimento do lote LM283 do molho de tomate Passata di Pomodoro Di Puglia, da marca Mastromauro Granoro. Com isso, a comercialização, distribuição, importação, divulgação e consumo do produto estão suspensos.

A decisão foi tomada após alerta do Sistema de Alerta Rápido para Alimentos e Rações (RASFF), que informou que o lote do molho de tomate importado para o Brasil contém pedaços de vidro. O RASFF é uma ferramenta da União Europeia utilizada para troca rápida de informações sobre riscos graves em alimentos e rações animais.

Suplemento Neovite Visão

Outro produto que deverá ser recolhido é o suplemento alimentar Neovite Visão, voltado para a saúde ocular, da empresa BL Indústria Ótica.

A ação fiscal atinge apenas os lotes 25G073, S25C004, S25C003, S25C002 e S25G072, que estão proibidos de ser comercializados, distribuídos, fabricados, importados, divulgados e consumidos.

Os lotes foram fabricados com Capsicum annuum L. (fruto da páprica), ingrediente não autorizado em suplementos alimentares como fonte de zeaxantina. Além disso, a quantidade de Caramelo IV (caramelo processo sulfito-amônia) está acima do limite permitido.

A empresa comunicou o recolhimento voluntário dos produtos, medida adotada quando a própria fabricante identifica irregularidades.

Ervas Brasil

Os suplementos Vitamina C Sucupira com Unha de Gato Ervas Brasil e Suplemento Alimentar Colesterol Ervas Brasil, da empresa Ervas Brasil Indústria Ltda., também foram alvo de fiscalização sanitária e devem ser apreendidos. Os produtos estão proibidos de ser comercializados, distribuídos, fabricados, divulgados e consumidos.

Segundo a Anvisa, a empresa não possui Licença Sanitária nem Alvará de Funcionamento, utilizou ingredientes não autorizados em alimentos e promoveu os produtos com alegações terapêuticas irregulares, associando o consumo a benefícios funcionais e de saúde sem comprovação científica.

