AO VIVO – À espera pelo novo papa: acompanhe chaminé do Vaticano no segundo dia de conclave

O conclave de 2025, que definirá o sucessor do papa Francisco, chega ao segundo dia nesta quinta-feira, 8. A chaminé da Capela Sistina, no Vaticano, indicará se o novo pontífice foi escolhido ou não, a depender da cor da fumaça: se for branca, o papa foi eleito, e se for preta, as votações entre os cardeais seguem.

O portal de notícias Vatican News realiza transmissão ao vivo pelo YouTube, com imagem fixa à chaminé em momentos de espera pela emissão da fumaça.

