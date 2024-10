Neste domingo, 6, acontecem as Eleições 2024 no Brasil. Confira a apuração dos votos, informações e análises das eleições em Brusque, Guabiruba e Botuverá no programa especial Eleições 2024. O programa é apresentado pelo jornalista Luiz Antonello, com comentários do ex-prefeito de Brusque, Danilo Moritz, e do advogado Marcos Maestri.