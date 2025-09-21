AO VIVO – Assista JEC x Carlos Renaux pela terceira rodada da Copa SC
Partida começa às 15h na Arena Joinville
O Carlos Renaux enfrenta o Joinville às 15h deste domingo, 21, na Arena Joinville, pela terceira rodada do Grupo C da Copa Santa Catarina. Enquanto as duas equipes buscam a primeira vitória na competição, o Vovô faz seu 100º jogo desde que voltou ao futebol profissional.
Escalação Carlos Renaux: Airon; Lucas Rocha, Vini Barcellos, Welligton Rocha e Rafinha; Hebert, Flaviano e Guga; Juninho Miranda, Cassio e Eydison. Técnico: Diego Corrêa.
Escalação JEC: Bruno Pianissolla; Lucas Lopes, Alyson, Naldo e Mário Henrique; Zé Vitor, Breno Santos e Alisson Taddei; Kennedy, Brazion e Vinicius Popó. Técnico: Leandro Sena.