Apadrinhado de Jorginho Mello é exonerado do Dnit após voto contrário a Michel Temer

Retaliação

Uma fonte privilegiada informou à coluna, quinta-feira, que no dia seguinte o governo federal exoneraria um apadrinhado do deputado federal Jorginho Mello (PR), como retaliação pelo voto contrário deste ao presidente Michel Temer (PMDB). Dito e feito: apadrinhado pelo deputado, foi exonerado o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) de SC, Vissilar Pretto. A propósito, Mello apareceu em todos os telejornais como exemplo do que Temer pode fazer com os demais “traidores”.

Exemplo

Em dezenas de municípios de SC há presídios cheios de detentos desocupados. E não precisa dizer as consequências disso. Uma iniciativa que pode ser copiada: detentos do regime semi-aberto, escolhidos por bom comportamento, já iniciaram os trabalhos para a Prefeitura de Florianópolis, na limpeza do Cemitério do Itacorubi. Resultado de convênio com a Secretaria de Justiça e Cidadania para utilizar essa mão de obra nas melhorias da cidade.

Beleza ignorada

Pergunta aberta: porque três belíssimas construções seculares deixadas pelos portugueses na ilha de SC – as magníficas fortalezas de Santa Cruz de Anhatomirim, de Santo Antônio de Ratones e São José da Ponta Grossa, administradas pela UFSC – não fazem parte de programas de agências de viagens? Quando se sabe que milhões de pessoas fazem questão de conhecer a mais antiga árvore que ainda sobrevive em uma praça parisiense, dá para imaginar o quanto estamos atrasados em turismo. A ironia disso é que Florianópolis possui o maior conjunto de fortalezas do Brasil.

Médica corrupta

Já está pronta para ser julgada ação penal ajuizada pelo Ministério Público de SC contra a médica oftalmologista Cassiana Kannenberg, de Chapecó. Ela fazia cirurgias para catarata pelo SUS mas cobrava para implantar lentes supostamente importadas.

Deserdação

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou projeto que, se virar lei, vai dar o que falar: propõe incluir entre os casos de deserdação (privação do direito de herança) o abandono em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, ou instituições similares. A deserdação será aplicada tanto para o abandono de idosos por filhos e netos quanto para o abandono de filhos e netos por pais e avós.

Seguro

Começou a tramitar na Assembleia Legislativa excelente projeto do deputado Cesar Valduga (PCdoB), que estabelece a obrigatoriedade da realização de seguro garantia nas obras, projetos e serviços contratados pelos órgãos da administração pública direta e indireta, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista de SC. Os constantes atrasos na conclusão de obras públicas por parte de empreiteiras são fonte de prejuízos para o Governo e transtornos para a população. O seguro, nos casos, é uma prática comum em muitos países, há décadas.

Sem causa

Assusta o número de causas que chegam ao TJ-SC em que as supostas vítimas visam única e exclusivamente ficar ricas de um dia para outro, levando os juízes a se manifestarem nos seus votos para demonstrar os motivos que consideraram, quase que unanimemente, a fixar valores que representem efetiva reparação de dano moral, sem importar enriquecimento sem causa para o lesado.

Desinteresse

Certamente milhares de vagas em universidade públicas seriam abertas se estudantes fossem desligados por mau rendimento acadêmico. Foi o caso ocorrido com estudante de Ciências da Computação da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), que foi reprovado cinco vezes em uma mesma disciplina.

Saneamento

SC ainda ocupa a 18ª posição no ranking nacional de cobertura de saneamento básico, mas as obras recém-inauguradas, em execução ou previstas para se iniciar ainda em 2017, vão elevar o estado para um dos quatro primeiros lugares até o final do próximo ano ou no primeiro semestre de 2019. A promessa é da Casan. Tomara que se cumpra.

Importação

Está no Congresso a sugestão legislativa que isenta de impostos as importação mercadorias de até US$ 1 mil, quando adquiridas por pessoas físicas. Atualmente, cada passageiro pode entrar no Brasil com até US$ 500 em mercadorias compradas no exterior sem ter que pagar imposto por isso (quem entra por via terrestre tem uma cota de isenção menor: US$ 300). Já a compra de mercadorias enviadas por via postal geralmente tem cotas de isenção limitadas a US$ 50 por pedido. O autor da sugestão é um cidadão chamado Felipe Carboneri.

DETALHES

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) realizou quinta-feira a primeira sessão de julgamento da Turma Regional Suplementar de SC, instalada em Florianópolis, com 660 processos em pauta, todos sobre matéria previdenciária.

A Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados fará audiência pública amanhã para discutir o sucateamento dos jardins zoológicos brasileiros. De SC estará presente Cláudio Hermes Maass, biólogo, presidente da Sociedade Brasileira de Zoológicos e Aquários (SZB) e representante do Zoo de Pomerode.