Apae Brusque celebra 25 anos de capoeira especial na entidade

Na tarde de quinta-feira, 16 de outubro, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque celebrou os 25 anos das aulas de capoeira especial na instituição. A comemoração integrou o evento Pensar Capoeira, promovido pela Associação Brasileira Camará Capoeira (Grupo Camará).

Ensinando capoeira, de forma voluntária, na Apae de Brusque há 25 anos, Sidnei Belz, o mestre “Magau”, lembra como surgiu o projeto.

“Em meados dos anos 2000 o mestre ‘Kblera’ lançou a ideia de iniciarmos um trabalho com pessoas com deficiência. No início ficamos um pouco receosos, pois não tínhamos vivido ainda uma experiência semelhante. Quando de fato começamos os trabalhos, tivemos parceria com a academia Gaivota, então os educandos da Apae iam até lá para fazer as aulas. Já no ano seguinte demos continuidade ao projeto aqui dentro da instituição e, desde então, estamos aqui, há 25 anos realizando esse projeto maravilhoso. Hoje temos aulas quinzenais, sempre nas quintas-feiras, no período da tarde”, conta.

Magau compartilha que, ao passar dos anos, criou-se uma forte amizade com os educandos e que comemorar 25 anos dessa história é uma honra.

“São anos de muita alegria, costumo dizer que cada encontro é uma forma de filtrar nossas energias para o bem, pois saímos revigorados. Lembro que nos primeiros anos os alunos não se preocupavam muito se íamos voltar ou não, e após quase dois anos de projeto senti que eles criaram um vínculo maior: sempre perguntavam quando seria a próxima aula. Desde então, temos essa relação de amizade. No final do ano passado visitei a Apae fora do horário das aulas de capoeira e, quando entrei nas salas, quem já foi aluno e também os atuais vinham ao meu encontro, pois criamos essa amizade muito bonita”.

Marcelo Backes Navarro Stotz, o mestre “Kblera”, da Associação Brasileira Camará Capoeira (Grupo Camará), também participou da comemoração. Para ele, estar com os amigos da Apae é sinônimo de aprendizado.

“É um orgulho comemorar esses 25 anos, digo que aqui na Apae é o lugar onde eu mais ‘respiro’ capoeira em Brusque, no sentido de pureza e sinceridade. E isso nos enche de energia para continuar trabalhando. Acredito que aqui somos nós quem aprendemos com eles; o mais importante aqui não é ensiná-los a gingar, jogar capoeira, mas sim essa energia boa, que cada um transmite do seu jeito. Para nós é um privilégio estarmos há tanto tempo com o projeto na Apae e falo por todos que participam e que vêm com muito entusiasmo para esses encontros”, afirma.

Inclusão

A orientadora pedagógica da Apae, Sandra Sapelli de Almeida Waldrigues, destaca a importância da capoeira para os educandos e como o projeto do mestre Magau consegue abranger todos.

“O Magau é um mestre que tem uma visão muito inclusiva, ele consegue fazer com que todos os nossos amigos participem, até mesmo os cadeirantes e os que possuem uma mobilidade mais reduzida. O importante é todos estarem ali interagindo. Além disso, eles aprendem muito durante as aulas, não só os movimentos de ginga, mas também músicas e a cultura que envolve a capoeira. E percebemos que eles gostam muito e esperam ansiosos cada aula”, finaliza.

1 de 9

Leia também:

1. CDL de Guabiruba promove noite especial para mulheres no Encontro Outubro Rosa

2. Capivara tecnológica vira atração em shopping de Brusque; conheça a CapiGracher

3. Confira balanço de ocorrências registradas pela Guarda de Trânsito de Brusque durante a Fenarreco

4. Memórias de Botuverá ganham vida em reencontro de conterrâneos

5. VÍDEO – Luciano Hang e prefeito de Brusque participam de ação para limpar pichação em ponte da cidade

Assista agora mesmo!

Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história:

