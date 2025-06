Apae de Brusque arrecada mais de R$ 45 mil com pedágio solidário

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque arrecadou R$ 45.513,13 mil no pedágio solidário, realizado na manhã deste sábado, 7, em diversos pontos da cidade. Cerca de 170 voluntários participaram da ação, indispensável para a manutenção da entidade, que atua na estimulação precoce e no atendimento especializado de pessoas com deficiência.

“Muitos voluntários nos ajudaram com dedicação e empolgação pelas sinaleiras da cidade, arrecadando recursos tão importantes para a entidade. A diretoria da Apae de Brusque agradece a todos que contribuíram com este recorde de arrecadação”, diz o presidente da instituição, Renato Roda.

“É, com certeza, um motivo de orgulho para a entidade e um sinal de que o trabalho feito por nossos colaboradores e pelo Clube de Mães está sendo reconhecido. Somos a primeira Apae de Brusque, a segunda Apae do Brasil e há 70 anos transformamos vidas na cidade. Muito obrigado”, complementa Renato.

Solidariedade

A diretora executiva da Apae de Brusque, Rosecler Ceratti Foletto, expressa sua gratidão à comunidade que, mais uma vez, demonstrou solidariedade e apoio aos trabalhos realizados. “Só podemos agradecer a todos que contribuíram com a causa. Todo o recurso arrecadado vai compor o montante que a entidade necessita para realizar a manutenção de suas atividades e da sua estrutura. A intenção é seguir prestando os atendimentos gratuitos, com carinho e excelência”, explica.

Luane Eduarda Sefovtiz, 17 anos, é jovem aprendiz na Apae de Brusque e, pela primeira vez, participou de um pedágio solidário. Para ela, a experiência foi gratificante. “Adoro trabalhar na Apae e acredito que tudo pode me ajudar na formação. No pedágio, pude sorrir e agradecer a tantas pessoas boas que nos ajudaram”, detalha.