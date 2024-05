Apae de Brusque busca voluntários para participar do Pedágio Solidário

A Associação dos Pais e Amigos dos Especiais (Apae) de Brusque busca voluntários para atuar no Pedágio em prol da entidade. A ação acontece no sábado, 8, das 7h30 às 13h, em diversos pontos da cidade.

Os interessados devem entrar em contato com a Apae de Brusque através do Whatsapp (47) 9 9936-0162 ou então pelo email: [email protected] , com Milani.

Assim como nos anos anteriores também será fornecida declaração para os acadêmicos que necessitam de horas complementares.

“Convidamos toda a comunidade de Brusque para ser voluntária e auxiliar nos 14 pontos de arrecadação na cidade. Precisamos de 200 voluntários para que o nosso pedágio tenha o retorno que a entidade programou em relação aos recursos financeiros, que são fundamentais para a manutenção da entidade”, comenta o presidente da entidade, Renato Roda.

Leia também:

1. Homem condenado por estupro é preso em Brusque

2. Além do telhado, Arena Brusque necessita de reformas em outras partes da estrutura

3. Jornal O Município lança figurinhas colecionáveis do Brusque no Brasileirão Série B

4. Prefeitura quer construir nova ponte pênsil no Limoeiro para substituir estrutura que caiu em 2020

5. Quina 6451 e Lotofácil 3114: veja números sorteados nesta segunda-feira



Assista agora mesmo!

Encontro de senhoras dá origem à comunidade luterana na Lorena | Templos de Guabiruba: