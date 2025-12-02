Apae de Brusque divulga ganhadores de rifa com prêmio de R$ 30 mil; saiba quem são

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque divulgou os ganhadores da Rifa 2025 da entidade. O anúncio foi realizado na sede da instituição, com a presença de membros da diretoria, colaboradores e usuários. Neste ano, todos os bilhetes foram vendidos, resultando em uma arrecadação de R$ 250 mil para a manutenção das atividades da organização.

Os números sorteados seguiram a combinação oficial da Loteria Federal do sorteio realizado no último sábado, 29 de novembro. Os blocos comercializados haviam sido lacrados previamente e permaneceram sob guarda da agência dos Correios até o momento da conferência e da divulgação dos resultados.

A diretora executiva da Apae de Brusque, Rosecler Ceratti Foletto, destacou o empenho coletivo que garantiu o sucesso da campanha.

“Vendemos cem por cento das rifas, o que nos deixa muito felizes. É um esforço que envolve comunidade, funcionários, voluntários e parceiros, e esse recurso é fundamental para a manutenção dos atendimentos”, agradeceu.

O diretor social da entidade, Michel Gartner Belli, reforçou a confiança da comunidade na instituição. “As rifas tiveram boa adesão da comunidade, o que mostra o quanto as pessoas acreditam no trabalho da Apae. Esse valor fará grande diferença para a instituição”.

Responsável pela captação de recursos, Mileni Zunino lembrou o apoio de diversos segmentos da cidade.

“Alcançar a venda total dos bilhetes é uma conquista importante. Esses recursos auxiliam especialmente nas despesas e manutenções realizadas no fim do ano. Agora iniciaremos o contato com os ganhadores”, destacou.

Premiação

O prêmio principal, no valor de R$ 30 mil, foi para Diego Bernardo. Já o segundo prêmio, um notebook de 14 polegadas, teve como ganhadora Idelzuita de Campos Ferreira. O terceiro prêmio, uma smart TV de 50 polegadas, foi para Alvacir Venturini.

O quarto prêmio, um conjunto com depurador de ambiente, forno elétrico e fogão Fischer, foi para a empresa Calcário Botuverá. E o quinto prêmio, uma fritadeira Air Fryer, para Ents Encantos.

Nos próximos dias, todos os ganhadores receberão seus respectivos prêmios na sede da entidade. O ganhador do prêmio principal foi comunicado logo após a divulgação dos resultados.

Confira os ganhadores da rifa:

1º Prêmio: R$ 30 mil

Número: 46.553

Ganhador: Diego Bernardo

2º Prêmio: Notebook 14 polegadas

Número: 10.201

Ganhadora: Idelzuita de Campos Ferreira

3º Prêmio: Smart TV 50 polegadas

Número: 33.994

Ganhador: Alvacir Venturini

4º Prêmio: Fogão/Depurador/Forno Fischer

Número: 73.197

Ganhador: Calcário Botuverá

5º Prêmio: Fritadeira Air Fryer

Número: 29.007

Ganhador: Ents Encantos

