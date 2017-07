Apae de Brusque divulga resultado do Bazar Solidário

Nesta quarta-feira, 12, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque, divulgou a receita do seu Bazar Solidário, com mercadorias apreendidas pela Receita Federal. O evento, realizado nos dias 7, 8 e 9 de julho, comercializou mais de 90% dos produtos disponíveis, totalizando uma receita de R$ 207.726.

“Emitimos 944 recibos, o que nos dá uma média de compra de R$ 220,04 por pessoa. Vale ressaltar que na última semana nós recebemos a doação de blusas de um empresário da região. Ele sugeriu colocar os produtos à venda junto com as mercadorias da Receita Federal, o que nos trouxe um incremento nas vendas de pouco mais de R$ 20 mil. Então, ao todo, o resultado do bazar foi de R$ 207.726”, afirma o diretor social da entidade, Márcio Belli.

Segundo ele, a reunião de diretoria da entidade está marcada para a próxima segunda-feira, 17, quando serão analisados os orçamentos para dar sequência aos projetos pendentes na instituição. Entre eles se destacam a instalações do pára-raios, da caixa d’água e rede de hidrantes e das câmeras de monitoramento eletrônico.

“Lamentamos que não foi possível atender a todos que aqui vieram. A quantidade de pessoas extrapolou, principalmente na sexta-feira. O método adotado é a distribuição de senhas por ordem de chegada e não foi possível acelerar o passo de quem fazia compras acompanhando por monitores. Nós conversamos com as pessoas, que acabaram entendendo”, afirma Belli.