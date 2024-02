Apae de Brusque é alvo de furto durante a madrugada

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque foi furtada durante a madrugada desta quarta-feira, 28. A entidade emitiu uma nota repudiando o caso. Foram levados cabos, placas e fios que seriam implantados na instituição.

A Apae informou que, ao iniciarem as atividades na manhã desta quarta, os funcionários foram surpreendidos com danos materiais na estrutura da entidade, além do furto de cabos, placas e fiações que faziam parte de um projeto de expansão da rede elétrica.

Conforme observado pelas câmeras da entidade, por volta das 3h da manhã um indivíduo invadiu a sede da instituição e realizou os danos.

A diretora executiva da Apae de Brusque, Rosecler Ceratti Foletto, ressaltou que a instituição e está indignada não só pela questão material, mas principalmente pela falta de respeito com uma entidade que não produz riqueza, que se mantém com doações e o trabalho de funcionários e voluntários.

O projeto de expansão da rede elétrica da entidade, que foi o alvo do crime, estava em fase de conclusão. Segundo a Apae, a entidade estava há tempo buscando recursos para terminar a obra. A diretoria esclarece que a instituição ainda está contabilizando os prejuízos causados, que devem chegar a mais de R$ 20 mil por conta da ação – a quarta ocorrência desta natureza que acontece na entidade desde o ano passado.

“Esperamos não passar mais por este tipo de situação. Vamos precisar trabalhar mais, buscar repor os recursos e danos para retomar o projeto, que foi muito batalhado e seria implementado este ano. A Apae está com uma defasagem energética há anos e outros projetos que a entidade precisa desenvolver dependem deste. Nosso olhar sempre é na melhoria das condições dos atendimentos que prestamos ao público-alvo da Apae, que são as pessoas com deficiência intelectual e múltipla”, finalizou a diretora executiva.

Confira imagens:

