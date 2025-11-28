Apae de Brusque é homenageada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque foi homenageada na última segunda-feira, 24, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), em Florianópolis.

Na ocasião, a entidade brusquense foi reconhecida pelo seu pioneirismo e pelos 70 anos de dedicação, acolhimento e serviços às pessoas com deficiência, bem como por promover a transformação social do Estado.

A Sessão Especial da Alesc foi em comemoração dos 20 anos da Lei estadual nº 13.633/2005, popularmente conhecida como “Lei das APAEs”, que garantiu repasses mensais do Fundo Social às Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) do Estado.

A solenidade, realizada na sede da Alesc, contou com a participação de centenas de representantes de demais Apaes de todo o Estado, além de lideranças políticas.

Colaboradores da Apae de Brusque e integrantes da diretoria da entidade também estiveram presentes.

A placa comemorativa foi recebida pelo presidente da Apae de Brusque, Renato Roda.

“Ficamos muito felizes com a homenagem. Hoje, são 201 Apaes no Estado e 31 mil alunos matriculados nessas instituições. Então, o sonho do Dr. Carlos e da dona Ruth Moritz se transformou e multiplicou, levando atendimento qualificado a todas as pessoas com deficiência no estado”, comentou Roda.

Além disso, na terça-feira, 25, o presidente da Apae, acompanhado da vice-presidente, Maria Tereza Moritz Montibeller; do ex-presidente Sebastião Póia; e do então diretor financeiro da entidade, Cândido Godoy; estiveram novamente em Florianópolis, na solenidade de lançamento do livro “Histórias de vida, capítulos de amor”, da jornalista Juliana Vinhas.

A obra marca também 20 anos da Lei das Apaes (Lei 13.633/2005).

A solenidade, realizada no hall do Palácio Barriga Verde, reuniu autoridades e integrantes do movimento apaeano de todo o Estado.

“Família Moritz foi a primeira a ser visitada e entrevistada e ficamos felizes, em ver, mais uma vez, a história de pioneirismo da Apae e também do Pierre Moritz, além de demais histórias de outras Apaes do Estado, relatadas no livro”, comentou Roda.

Os representantes da Apae de Brusque também aproveitaram a ida a Florianópolis para visitar algumas lideranças políticas e solicitar apoio a projetos em prol da entidade.

“Fizemos contato com alguns deputados, já que estamos no período de aprovação de várias emendas parlamentares. Deixamos vários projetos, com a esperança de que, pelo menos, alguns sejam aprovados. Este é o caminho que buscamos para atender algumas necessidades, que só serão possíveis de serem realizadas com investimentos, por meio dessas emendas, como reformas e ampliações, buscando sempre a melhoria dos atendimentos aos nossos educandos”, frisou Roda.

Fundada em 14 de setembro de 1955, a APAE de Brusque é a primeira Apae formada em Santa Catarina e a segunda constituída no Brasil. Seu início foi marcado após o nascimento de Pierre Moritz, filho dos saudosos Ruth e Carlos Moritz, que frequentou a entidade até 2022. Atualmente, 324 usuários recebem atendimento.

Ao longo da trajetória da Apae, pais e amigos se juntaram à caminhada e contribuem de forma permanente, visando o fortalecimento da instituição e a qualidade dos serviços prestados. A Apae Brusque oferece atendimento gratuito em todas as suas frentes de atuação.

