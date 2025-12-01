Apae de Brusque elege novo presidente para a gestão 2026-2028
Candido Godoy foi eleito presidente, tendo Michel Belli como vice-presidente da entidade
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque realizou na última quarta-feira, 26, a assembleia geral ordinária para a eleição da nova diretoria executiva, conselho de administração e conselho fiscal da entidade.
O atual diretor financeiro, Candido Horácio Godoy, foi escolhido presidente para a gestão 2026-2028, tendo como vice-presidente Michel Gartner Belli. Os novos diretores e conselheiros assumem o cargo a partir de 1º de janeiro de 2026.
Como houve apenas uma chapa inscrita e aprovada para o processo eleitoral, a votação foi realizada por aclamação. Estiveram presentes no evento membros da diretoria e associados, que, além de participarem da eleição, também acompanharam a apresentação do relatório de atividades da gestão 2023-2025 e a prestação de contas do período, incluindo o parecer do Conselho Fiscal.
O ex-presidente, Renato Roda, há dois mandatos consecutivos no cargo (2020-2022 e 2023-2025) apresentou um balanço das ações e melhorias realizadas na instituição nos últimos três anos em diversas áreas, como infraestrutura, saúde, recursos, projetos contemplados, equipe técnica, entre outros. Para ele, encerrar o mandato traz um sentimento de dever cumprido, de muitas conquistas em prol de todos que são atendidos pela Apae de Brusque.
“Esses seis anos foram de muito aprendizado e dedicação. Desenvolvemos ações importantes com uma equipe comprometida e com o apoio essencial do Clube de Mães. Agradeço à diretora administrativa, Rosecler Ceratti Foletto, e à vice-presidente Maria Tereza Moritz Montibeller pela parceria e dedicação. Encerramos essa etapa com tranquilidade, certos de que atendemos nossos educandos com cuidado. É gratificante passar o cargo ao Godoy, atual diretor financeiro, que conhece bem a instituição. Confiamos que a nova gestão seguirá fazendo um excelente trabalho”, ressaltou.
Candido Godoy é diretor Executivo da Associação Empresarial de Brusque (Acibr) e voluntário há dez anos na Apae de Brusque. Ele iniciou sua dedicação espontânea à instituição após o convite do ex-presidente Sebastião Ernani Póia e, desde então, esteve em diversos cargos na diretoria da Apae. Nos últimos seis anos atuou como primeiro diretor financeiro.
“O sentimento é de muita alegria e de muita responsabilidade ao assumir este cargo, pela representatividade da Apae de Brusque, que é pioneira no estado, e que realiza um trabalho tão importante na sociedade. Ser presidente da mesma é assumir um legado, e me sinto preparado para este desafio”, comentou.
Ele reforçou que a continuidade do trabalho será construída com a união de colaboradores, voluntários e do Clube de Mães. “Todos que fazem parte desta história seguirão ao nosso lado, contribuindo com dedicação em prol da entidade”, finalizou.
Diretor Presidente: Candido Horácio Godoy;
Diretor Vice-Presidente: Michel Gartner Belli;
1º Diretor Financeiro: José Augusto Werner ;
2º Diretor Financeiro: Arthur Eduardo Zen ;
1º Diretor Secretário: Eunice Francisco Furtado;
2º Diretor Secretário: Maria Tereza Moritz Montibeller;
Diretor de Promoções e Eventos: Anselmo Scarduelli;
1º Diretor de Patrimônio: Renato Roda;
2º Diretor de Patrimônio: Altamir Antônio Schaadt;
Diretor Social: Márcio Belli,
Diretor de Projetos e Captação de Recursos: Matheus David Poia.
-Efetivos:
Sebastião Ernani Póia;
André Luiz Fernando Popelier,
Márcio Tamanini.
–Suplentes:
Sebastião Alexandre Isfer de Lima;
Fabiano Boeing,
Ricardo Muller Neto.
Márcio Belli;
Sebastião Ernani Poia,
Renato Roda.
Clara Cristina da Silva Barni;
Débora Peixer;
José Anselmo de Modesti;
Luciana Sbardelatti Bertolini;
Lucimar da Silva Mafra;
Marise Bianchini Piazza;
Nicolao Hassmann;
Odair Carlos Barni;
Roland Holatz;
Sandra Regina Cani;
Evandro Carlos Gevaerd;
Murilo Cecconello;
Leslei Knihs Erbs.
Sonia Pinotti.
