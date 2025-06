Apae de Brusque inicia venda da tradicional rifa com prêmio de R$ 30 mil; saiba como participar

A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Brusque (Apae) inicia nesta semana a venda da tradicional rifa da entidade. Assim como em 2024, o prêmio principal será no valor de R$ 30 mil. O valor de cada bilhete é de R$ 5, são vendidos blocos com cinco, dez, 20 ou 30 bilhetes.

O segundo prêmio da rifa será um notebook de 14 polegadas. O terceiro prêmio será uma smart TV 50”. O quarto prêmio será um conjunto com depurador de ambiente, forno elétrico e fogão Fischer. E o quinto prêmio, uma fritadeira Air Fryer. O sorteio da rifa acontece pelo resultado da Loteria Federal do dia 29 de novembro de 2025.

O presidente da entidade, Renato Roda, conta que, no decorrer dos 70 anos, a Apae de Brusque sempre contou com a participação efetiva de voluntários, associação de pais, patrocinadores e da comunidade que se engajam na luta e fazem com que a entidade tenha excelência no acolhimento e tratamento de 320 pessoas com deficiência. “E a rifa anual é um dos principais recursos que temos para manter o trabalho que exercemos, convido a todos a serem um colaborador da Apae de Brusque adquirindo os bilhetes da nossa rifa”.

Os interessados podem adquirir na sede da Apae ou então com os voluntários. Mais informações: (47) 3351-2482 ou (47) 9 9144-8483.

