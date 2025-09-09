Apae de Brusque realiza 43ª Festa neste fim de semana; confira programação completa

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque promove, nos dias 12 e 13 de setembro, a 43ª edição de sua tradicional festa.

Realizado na sede da entidade, o evento ganha um significado especial em 2025, já que marca as comemorações pelos 70 anos de fundação da instituição.

A programação inicia na sexta-feira, 12, a partir das 18h, com a venda de churrasco acompanhado de pão, salada e maionese (R$ 80), além do risoto sortido (R$ 40) e o famoso cachorro-quente com duas linguicinhas. Também estarão à disposição o bazar do Clube de Mães, a barraca do bolo, a pescaria e a roda da fortuna.

No sábado, 13, o evento também inicia às 18h com um culto ecumênico. Em seguida, começam os festejos, com a venda de churrasco, cachorro-quente, bolo, e as tradicionais atrações: bazar do Clube de Mães, pescaria e roda da fortuna.

Os cartões antecipados do churrasco e do risoto podem ser adquiridos diretamente na sede da entidade.

“Será uma edição histórica, em que celebramos sete décadas de dedicação e acolhimento. Convidamos toda a comunidade a participar conosco desse momento tão especial”, destaca o presidente da Apae de Brusque, Renato Roda.

Rifa

Paralelamente à festa, a Apae já iniciou a venda de sua tradicional rifa. O prêmio principal será de R$ 30 mil em dinheiro.

O segundo prêmio é um notebook de 14 polegadas, seguido por uma smart TV de 50”, um conjunto com depurador de ambiente, forno elétrico e fogão Fischer, além de uma fritadeira Air Fryer.

O sorteio será realizado no dia 29 de novembro, com base no resultado da Loteria Federal. Os bilhetes custam R$ 5 e estão disponíveis em blocos de cinco, dez, 20 ou 30 unidades, na sede da Apae ou com voluntários. Mais informações pelos telefones (47) 3351-2482 e (47) 9 9144-8483.

A rifa da Apae 2025 conta com o patrocínio de Conservas Petermann, Bóca Mafra Automóveis, Kraft, Ágil Contabilidade e Assessoria, Rieg, Irmãos Fischer, Harsil e Marca Plast.

História da Apae

Fundada em 14 de setembro de 1955, a Apae de Brusque é a primeira Apae formada em Santa Catarina e a segunda constituída no Brasil.

Seu início foi marcado após o nascimento de Pierre Moritz, filho dos saudosos Ruth e Carlos Moritz, que frequentou a entidade até 2022. Atualmente, 324 usuários recebem atendimento.

Ao longo da trajetória da Apae, pais e amigos se juntaram à caminhada e contribuem de forma permanente, visando o fortalecimento da instituição e a qualidade dos serviços prestados.

A Apae de Brusque é uma organização civil, sem fins lucrativos, que tem como missão proporcionar atendimento a pessoas com deficiência intelectual, múltipla e transtorno do espectro autista, oportunizando ações em defesa de seus direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços educacionais, clínicos e assistenciais de apoio às famílias de seus usuários, direcionados a melhoria na qualidade de vida e a construção da cidadania através da inclusão escolar, profissional e social.

