Apae de Brusque recebe equipamentos para melhoria da coordenação motora dos alunos

O presidente da Federação das Apaes de Santa Catarina (Feapaes-SC), Julio Cesar Aguiar esteve na terça-feira, 25, na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque. A visita teve como objetivo a entrega de dois kits de PediaSuit, equipamento utilizado para a melhoria da coordenação motora e o desenvolvimento dos alunos da entidade.

A doação da Apae de Brusque é o resultado de uma parceria da federação com o Ministério Público do Trabalho, que através do repasse de uma verba permitiu à Feapaes-SC a aquisição de 14 kits. Em todo o estado serão distribuídos quase 90 kits, sendo 18 deles itinerantes.

Segundo Aguiar, a Apae de Brusque é referência no estado e o PediaSuit era um equipamento que estava faltando para a melhoria no atendimento prestado pela entidade. “Esses kits vêm dar aos nossos alunos com deficiência motora melhores condições significativas, já que muitos que não andavam hoje andam. Todos os alunos que fazem esse protocolo, diariamente, por determinado período, têm resultados fantásticos, já que ele é responsável a estimular o aluno que não se locomove a andar. No estado, são mais de 200 ex-cadeirantes, após o uso do protocolo”, explicou o presidente da Feapaes-SC.

Para o presidente da Apae de Brusque, Sebastião Ernani Póia foi um privilégio para a entidade ser contemplada com os kits que podem diminuir sensivelmente a deficiência motora dos alunos. “Vamos preparar a nossa equipe que fará os atendimentos e com certeza quem ganha com isso não são só os nossos alunos, mas toda a sociedade em si”, frisou Póia.

O Protocolo Pediasuit

O Protocolo Pediasuit é uma abordagem terapêutica para pessoas com distúrbios neurológicos, como paralisia cerebral, atraso no desenvolvimento, lesões traumáticas cerebrais, autismo e outras condições que afetam o desenvolvimento motor e/ou as funções cognitivas.

Trata-se de um programa de tratamento estabelecido com base nas necessidades individuais da criança, constituído por exercícios específicos e intensivos que ajudam a minimizar reflexos patológicos e fomentam o estabelecimento de novos padrões de movimentos corretos e funcionais.

O Suit consiste em colete, touca, calções, joelheiras, calçado e um sistema de elásticos ajustáveis, que desempenha um papel crucial na regulação do tónus muscular e na função sensorial vestibular.