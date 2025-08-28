Apae de Brusque solicita voluntários para atuar na festa da entidade; saiba como participar

Festa ocorre nos dias 12 e 13 de setembro

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque realiza, nos dias 12 e 13 de setembro, sua tradicional festa. Para auxiliar, a entidade está solicitando voluntários para atuarem em setores do evento. Nos dois dias, a programação inicia às 18h.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos. Após a festa, será fornecida declaração aos acadêmicos que necessitam de horas complementares.

Os interessados devem entrar em contato com a entidade pelo WhatsApp (47) 99144-8483, falando com Milani, ou pelo e-mail captacao@apaebrusque.org.br.

