Apae de Guabiruba fará bazar com mercadorias apreendidas pela Receita Federal; saiba quando

Nos dias 15 e 16 de agosto, das 8h às 18h, a Apae de Guabiruba promove mais uma edição do bazar com mercadorias apreendidas pela Receita Federal.

O evento com entrada gratuita será realizado na sede da instituição, localizada na Rua Paulo Kormann, número 460, no Centro da cidade.

Entre os itens disponíveis para venda estão roupas, calçados, eletrônicos, perfumes, brinquedos, cosméticos e outros produtos. Toda a arrecadação será revertida para os projetos mantidos pela Apae.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento oficial com foto e CPF. A venda será exclusiva para pessoa física, sendo proibida a compra com CNPJ. O limite máximo por pessoa é de R$ 2,5 mil, com regras específicas por categoria de produto.

Brinquedos e artigos de bazar, por exemplo, estão limitados a 15 unidades por pessoa, com no máximo três por tipo. Para vestuário, o limite é de 12 peças, com até três por modelo. Já os eletrônicos são restritos a duas unidades por tipo.

Também haverá limites para perfumes e cosméticos (máximo de cinco unidades, sendo três por tipo) e relógios de pulso (até cinco por pessoa). Os produtos não poderão ser testados ou experimentados no local.

Por questões de segurança, não será permitida a entrada com mochilas, bolsas grandes, capacetes ou animais. Os pagamentos poderão ser realizados via Pix, dinheiro ou cartões de débito e crédito, com possibilidade de parcelamento em até 10 vezes, desde que o valor mínimo da parcela seja de R$ 50.

A organização reforça que todas as regras foram estabelecidas em conformidade com a legislação vigente e com orientações da Receita Federal. A entrada no bazar é gratuita.

