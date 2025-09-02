Apae de Guabiruba realiza bazar com produtos da Receita Federal; saiba como participar
Bazar ficará aberto na sexta-feira, 12, das 8h às 18h e no sábado, 13, das 8h às 12h
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Guabiruba promove nos dias 12 e 13 de setembro a segunda edição do Bazar da Apae. O evento terá a comercialização de peças apreendidas pela Receita Federal. Ele será realizado na rua Paulo Kormann, nº 460, no Centro da cidade, com entrada gratuita.
O bazar ficará aberto na sexta-feira, 12, das 8h às 18h e no sábado, 13, das 8h às 12h. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento de identidade com foto e CPF.
A venda será exclusiva para pessoas físicas, com limite máximo de R$ 2,5 mil por comprador. Não será permitida a entrada com mochilas, bolsas grandes, capacetes ou animais.
Entre os produtos disponíveis estão brinquedos, artigos de bazar, roupas, eletrônicos, perfumes, cosméticos e relógios. Haverá, porém, restrição de quantidade por categoria:
Os produtos não poderão ser testados ou experimentados no local.
O pagamento poderá ser feito via Pix, dinheiro, cartão de débito ou crédito, com possibilidade de parcelamento em até 10 vezes, desde que a parcela mínima seja de R$ 50.
A renda arrecadada será destinada às atividades e projetos mantidos pela Apae de Guabiruba.
