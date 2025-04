Apae de Guabiruba realiza nova edição do Burguer Solidário nesta sexta-feira

A Apae de Guabiruba realizará nesta sexta-feira, 4, uma nova edição do tradicional Burguer Solidário. O evento acontecerá das 11h às 12h30 na sede da instituição.

O valor do X-Salada é R$ 25. No local também haverá venda de bolos e salgados. As encomendas podem ser feitas até às 12h desta quinta-feira, 3.

A venda será feita apenas por retirada, não podendo consumir alimentos no local. Para mais informações é possível entrar em contato com:

Ana – (47) 9 9275-2875

Leidi – (47) 9 9217-9935

Apae – (47) 9 8448-1351

