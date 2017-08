Apae lança rifa da 37ª festa tradicional da instituição

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque já está comercializando a rifa da tradicional festa que, este ano, chega a 37ª edição e está marcada para os dias 15 e 16 de setembro, na sede da instituição. A rifa, no entanto, antecede o evento e é a principal fonte de arrecadação para as despesas de manutenção da entidade.

“A festa, assim como a rifa, tem a finalidade arrecadar fundos para a manutenção da instituição. Nós estamos passando por uma dificuldade financeira e, por isso mesmo, dependemos dos recursos da venda da rifa”, afirma o diretor social da Apae Brusque, Márcio Belli.

Entre os prêmios da rifa estão um automóvel 0 KM, uma motocicleta, um conjunto de depurador de ambiente, forno elétrico e fogão, uma televisão de 32 polegadas e um Playstation. O bilhete com três números custa R$ 6 e o sorteio será realizado no dia 28 de outubro, pela Loteria Federal.

As rifas podem ser adquiridas na instituição, pelo telefone (47) 3351-2482, com os festeiros, voluntários e colaboradores. A entidade conta também com a solidariedade de vários empresários, que são envolvidos com a causa e pessoas de bem.

“Eles entendem que há necessidade de colaborar para que se mantenha o serviço prestado pela Apae para quem necessita. Todo ano nós enviamos determinado valor para as empresas, por fim, caso sobre alguns blocos, contamos mais uma vez com a colaboração”, enfatiza Belli.

A comissão responsável pela 37ª Festa da Apae também já se reuniu algumas vezes para planejar o evento. Estão definidas as atrações musicais e a substituição da Polenta com Galinha por um Buffet na noite de sexta-feira, com doação integral do empresário Oscar Campi.

“Quem ainda não conhece a Apae e quer contribuir com a rifa, deixamos o convite para que venha até a instituição conhecer o trabalho desenvolvido. E fica nosso agradecimento a todos que vão comprar os bilhetes, participar da festa ou ajudar com o serviço voluntário”, completa o diretor social.