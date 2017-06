Apae realiza bazar com produtos apreendidos pela Receita Federal

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque, realiza nos dias 7, 8 e 9 de julho, das 8h às 17h, na sede da entidade, mais um bazar com mercadorias apreendidas pela Receita Federal. O limite de compra é de R$ 700 por pessoa e o pagamento pode ser feito à vista ou em até três vezes no cartão de crédito.

“Estamos esperançosos de que vamos conseguir fazer a venda destas mercadorias nos três dias previstos. Não são produtos que se destacam pela quantidade e, sim, pela qualidade. Recebemos muitos eletrônicos. Temos bastante variedade de produtos”, afirma o diretor social da Apae Brusque, Márcio Belli.

A distribuição de senhas no local iniciará às 7h. Já o atendimento segue das 8h às 17h, sem fechar para o almoço. Para fazer as compras é indispensável a apresentação de documentos pessoais, ou seja, CPF e RG.

Com o valor angariado pelo bazar, a expectativa é terminar a instalação do para-raio e da rede de hidrantes da instituição. “Temos duas caixas de água colocadas, mas não instaladas. O para-raio é outra prioridade porque nos deixa sempre preocupados durante as trovoadas.

Também pretendemos iniciar o monitoramento por câmeras, que é importante para a segurança dos alunos e como forma de fiscalizar o que está ocorrendo na instalação durante o expediente e, sobretudo, fora do horário. Este ano já tivemos duas tentativas de arrombamentos e isso é muito grave”, explica Belli.

De acordo com o diretor da Apae Brusque, pela própria movimentação de montagem e venda do bazar, bem como pelo uso da quadra interna para a realização do evento, as férias dos alunos do Centro de Convivência Ruth de Sá (Cecom) foram adiantadas para a semana do bazar. As aulas, no entanto, continuam mantidas na Clínica Uni Duni Tê e Instituto Santa Inês (ISI).

“Deixo nosso convite para que a comunidade se faça presente porque as mercadorias estarão com um preço muito bom. Não vamos ter a mesma quantidade de produtos do último bazar, pois recebemos praticamente a metade do último lote. Ainda assim, esperamos que todos possam fazer suas compras e que saiam daqui satisfeitos. A Apae agradece a colaboração de todos”, completa Belli.