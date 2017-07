Apenas 13% dos comissionados da prefeitura são funcionários efetivos, diz Observatório Social

O Observatório Social de Brusque (OSBr) realizou um levantamento do número de comissionados contratados pela Prefeitura de Brusque. De acordo com dados coletados no Portal da Transparência, o município possui 193 comissionados e mais 66 diretores de escolas. A pesquisa foi realizada no dia 13 de julho, com informações referentes ao mêsde junho de 2017.

Dentre os 193 cargos comissionados, foi constatado que 25 (13%) funcionários efetivos da prefeitura ocupam cargo de confiança, e os demais: 168 funcionários (87%), foram indicados pelo governo. Já dentre os 66 diretores de Escola, 43 (65%) são professores efetivos da administração municipal, e 23 (35%) não são concursados.

A análise aponta que a Secretaria de Obras é a que possui o maior número de comissionados, com 35 servidores. A Educação vem em segundo lugar, com 31 funcionários de confiança, seguida da Saúde, com 30 e Orçamento e Finanças, com 19.

As Secretarias que apresentaram menos cargos de comissão foram as da Fazenda e de Turismo, com três comissionados cada, seguidas das secretarias de Governo e Gestão Estratégica, Comunicação Social e de Trânsito e Mobilidade, com quatro cargos cada.

O Observatório Social destaca que, apesar de algumas secretarias terem sido rebaixadas de status para diretoria, como por exemplo a de Comunicação Social, ainda aparecem no sistema como Secretaria, e todas as informações são fiéis aos registros do Portal da Transparência.