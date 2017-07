Brusque fez melhor campanha da história na Série D; confira os números

Encerrou mais uma vez a história do Brusque no Brasileirão Série D, mas os números mostram leve evolução no desempenho da equipe em relação às participações anteriores. Embora não tenha alcançado o que seria uma inédita participação nas oitavas de final, pela primeira vez o time conquistou uma vitória na segunda fase.

Em comparação com 2016, quando também passou para a segunda fase como vice-líder da competição, o clube alcançou um ponto e uma vitória a mais. De qualquer forma, a evolução ainda tem pouco significado, já que faltariam mais quatro jogos para o principal objetivo, que era a ascensão à Série C.

Chama a atenção dois fatores que vêm se consolidando na história do Brusque a cada ano que passa: a força dentro de casa e a fragilidade fora dos domínios. O time venceu 100% das partidas em casa, mas não conseguiu nenhum triunfo longe do berço da fiação catarinense – nem mesmo em uma partida que chegou a ficar 25 minutos com três jogadores a mais.

Os gols também não faltaram. O ataque encabeçado por Careca e Wilson Junior funcionou em quase todas as partidas. Juntos, marcaram 7 gols, 70% dos gols marcados pelo time. O camisa 9, Careca, terminou como artilheiro do elenco com quatro bolas na rede.

Confira os números do clube nesta edição da competição:

Números gerais:

Jogos: 8

Vitórias: 4

Derrotas: 3

Empates: 1

Aproveitamento: 54%

Gols:

Feitos: 10

Sofridos: 7



Artilheiros:

Careca: 4 gols

Wilson Junior: 3 gols

Max: 1 gol

Carlos Alberto: 1 gol

Ronaell: 1 gol

Desempenho em casa:

4 jogos

4 vitórias

9 gols marcados

3 gols sofridos

Desempenho fora de casa:

4 jogos

3 derrotas

1 empate

Cartões e suspensões:

22 amarelos

1 vermelho

2 suspensões