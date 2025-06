Apesar das pressões e críticas, Carlos Bolsonaro deverá tentar candidatura ao Senado por SC

Zero dois

A última informação sobre a possibilidade de Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro, ser candidato ao Senado por SC: a cúpula nacional do PL diz que, apesar das pressões, o “02” será candidato, mas quem vai dar a palavra final é o pai que, pelas indicações que já deu, parece não querer saber o que o eleitor catarinense pensa disso. Pode se dar um tiro no pé, ouve-se muito dizer. A propósito, o partido está anunciando o evento Rota 22 em São José, dia 5 de julho, com presença dele. O chamariz é o lançamento da pré-candidatura à reeleição do governador Jorginho Mello.

Argumento forte

Um dos argumentos mais fortes do governo estadual para salvar o Programa Universidade Gratuita, conforme ficou claro na audiência pública realizada anteontem na Assembleia Legislativa, é que 81% dos 50 mil beneficiados são oriundos da escola pública e 85% estudam e trabalham, com renda média de R$ 2,2 mil mês. Os 700 casos de estudantes que apresentaram bens patrimoniais acima do que foi declarado para se beneficiarem de forma fraudulenta, já foram encaminhamos para a imediata investigação.

Aleitamento materno

Na sétima edição do Congresso de Aleitamento Materno, anteontem e ontem, em Florianópolis, divulgou-se que que SC tem hoje 18 hospitais com o título de “Amigo da Criança”, 14 unidades de bancos de leite humano e 176 mil litros de leite humano coletados nos últimos anos, beneficiando mais de 148 mil recém-nascidos. O Banco de Leite Humano da Maternidade Darcy Vargas, em Joinville, é destaque: coleta de 17 a 26 litros por semana.

Alheamento 1

Sobre nota aqui, ontem, informando que 107 dos 295 municípios de SC não haviam aderido até ontem, que era o prazo final, ao programa federal Escola que Protege, a Secretaria de Estado da Educação informa que no ano passado foram registradas 7.684 ocorrências de violência nas escolas estaduais catarinenses, sendo 16% física, 11% a verbal e 3,5% bullying, o que evidencia a urgência de estratégias coordenadas de prevenção, acolhimento e resposta. O lamentável é que 108 prefeitos parecem não estar dando a mínima para o problema.

Alheamento 2

Conforme prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional — Lei 9.394/1996 —, é dever do poder público assegurar ambiente escolar seguro, inclusivo e livre de qualquer forma de violência, sendo responsabilidade dos sistemas de ensino garantir políticas de proteção integral nas instituições educacionais.

Cesta!

O joinvilense Tiago Splitter, 40 anos, que jogou sete temporadas na fantástica liga de basquete norte-americana (NBA), continua fazendo sua história. No comando do Paris Basketeball, acaba de conquistar o título francês desde ano como técnico, derrotando o Monaco. Antes havia abiscoitado o título da Copa da França, além de uma campanha histórica na Euro League.

Reconhecimento facial 1

Atendeu a todas as expectativas o sistema de reconhecimento facial que o governo estadual aplicou, como estudo de viabilidade técnica, durante a 35ª edição da Festa Nacional do Pinhão, em Lages. Nos 17 dias foram presas quatro pessoas com pendências na Justiça. Seriam bem mais se não houvesse tanta divulgação da presença do sistema. Outra consequência: não foi feito nenhum registro de furto dentro da estrutura oficial da festa.

Reconhecimento facial 2

A proposta é utilizar a tecnologia, inicialmente, em 60 cidades catarinenses com mais de 26,5 mil habitantes, por meio de licitação que prevê a aquisição de mil câmeras inteligentes.

Temática amazônica

Segue avançando a construção do Amazon Parques & Resorts, primeiro complexo turístico do mundo com temática amazônica, que está sendo erguido em Penha, no litoral norte de SC. Com entrega prevista para o final de 2026, o complexo ocupará mais de 20 mil m² de área construída e cerca de 250 apartamentos no modelo de multipropriedade. Administrado pela Wyndham Hotels & Resorts, maior rede hoteleira do mundo, oferecerá uma ampla área de lazer com mais de 9 mil m², que inclui trilha, piscinas, jacuzzis privativas, playground e quadras de areia e beach tênis.

Patrimônios culturais

SC deve ganhar novos títulos de patrimônio cultural estadual, conforme preveem projetos prestes a ser votados no Legislativo. São das Esculturas do Paredão, feitas por Zé Diabo, como era conhecido o artista José Fernandes, em Orleans, e a Festa do Pescador, em Governador Celso Ramos.