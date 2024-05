Apesar de aumento, preço da gasolina em Brusque deixa de ser mais alto entre maiores cidades de SC

Novos dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) mostram um crescimento no preço médio de revenda de gasolina comum em Brusque. No entanto, diferente do levantamento elaborado há três meses, o município não tem a gasolina mais cara entre as maiores cidades catarinenses. Os dados foram coletados entre 28 de abril e 4 de maio.

No começo de fevereiro, o preço médio de revenda de gasolina em Brusque era de R$ 6,06. A cidade possuía a gasolina mais cara entre as grandes cidades do estado. Naquela ocasião, somente Brusque e Concórdia tinham preço de gasolina igual ou superior a R$ 6. Hoje, são oito municípios que superam o valor.

Brusque ocupa atualmente a quinta posição no levantamento de preços. Palhoça, na Grande Florianópolis, passa a ter a média de revenda mais cara do estado, de R$ 6,39. Biguaçu, na mesma região, vem em segundo, com média de R$ 6,36. Balneário Camboriú, no Litoral, registra R$ 6,18. São José, também na Grande Florianópolis, marca R$ 6,16.

Em Brusque, o valor médio de revenda é de R$ 6,18. Trata-se de um aumento de 12 centavos em relação ao levantamento elaborado há três meses. Desta vez, municípios da Grande Florianópolis registram os maiores preços. A capital, por outro lado, ocupa a 11ª posição na pesquisa, com média de R$ 5,96.

As 13 maiores cidades de Santa Catarina estão incluídas nas estatísticas da ANP. Outros sete municípios que não estão entre os grandes do estado também são considerados. São eles: Araranguá, Biguaçu, Concórdia, Caçador, Laguna, Mafra e Videira.

Cidades com gasolina mais cara

1º Palhoça (R$ 6,39)

2º Biguaçu (R$ 6,36)

3º Balneário Camboriú (R$ 6,18)

4º São José (R$ 6,16)

5º Brusque (R$ 6,13)

6º Criciúma (R$ 6,10)

7º Concórdia (R$ 6,06)

8º Lages (R$ 6,02)

9º Mafra (R$ 5,99)

10º Caçador (R$ 5,97)

Pesquisa da ANP

O preço da gasolina aumentou a partir do dia 1º de fevereiro, quando houve um reajuste do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Segundo o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), a alíquota da gasolina passou de R$ 1,22 por litro para R$ 1,37.

A pesquisa contempla todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. O levantamento, atualizado semanalmente, considera ainda os valores de gasolina aditivada, etanol, diesel, diesel S10, gás natural veicular (GNV) e gás de cozinha (GLP).

“O levantamento é a mais abrangente pesquisa de preços de combustíveis automotivos e de GLP do país, que oferece referências para o mercado, órgãos de governo e à sociedade civil em geral”, informa a ANP.

A agência contratou uma empresa especializada para realizar o levantamento em 2022. A pesquisa substituiu, naquele ano, o antigo Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis (LPMCC).

