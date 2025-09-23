Aplicação de multa por despejo de fios pelas ruas de Brusque volta a ser cobrada por vereadores após morte de criança em GO

Os fios soltos pelas ruas de Brusque voltaram a ser assunto na Câmara de Vereadores. O tema foi trazido pelo vereador Jean Pirola (PP) na sessão desta terça-feira, 23. Ele cobrou ações da prefeitura, por meio do Procon, para multar empresas de telecomunicações que despejam fios nas calçadas da cidade.

Pirola introduziu o tema mostrando imagens de um caso que aconteceu em Anápolis (GO), a 70 quilômetros de Goiânia, na semana passada. Um menino de 10 anos encostou em um fio solto, sofreu uma descarga elétrica e morreu.

Na sequência, o parlamentar citou casos de despejo de fios em Brusque. Na rua do Convento, no Centro I, moradores precisaram enrolar fios soltos que estavam sobre a calçada. O poder público teria sido acionado, mas não realizou o recolhimento.

Além disso, a troca de postes na rua Francisco Sassi, no bairro Jardim Maluche, também gerou o despejo de fios recentemente.

“A rua Francisco Sassi talvez seja a mais bonita da cidade, pois é cuidada pelos moradores. Vejam só como ficou a rua depois de um serviço de troca de postes”, disse Pirola, enquanto o vídeo do caso era exibido.

Ele afirma que, se algum acidente com fios soltos ocorrer em Brusque, a responsabilidade será do poder público. Pirola lembrou que existe uma legislação para punir empresas de telecomunicações que deixam fios soltos e resta ser aplicada.

“A praça da rua Francisco Sassi recebe de 200 a 300 crianças nos sábados e nos domingos. Imagina se colocam a mão em um fio desses? Quem será responsável por esse acidente? Será o município. Existe legislação, mas não estamos observando punições cabíveis para esses casos”.

O vereador Valdir Hinselmann (PL), em aparte, disse que uma reunião entre o Procon e as empresas de telecomunicações chegou a ser realizada, com objetivo de resolver o problema. O parlamentar também cobrou ações efetivas do Procon.

“É hora do Procon parar de passar a mão na cabeça e começar a multar as empresas”, sugeriu Valdir.

O vereador Rogério dos Santos (Republicanos) afirma que não se sabe quem buscar, diretamente, para resolver o problema do despejo de fios. Ele mantém esperança de que não ocorrerá em Brusque nenhum acidente semelhante à morte da criança em Anápolis, mas reconhece que há risco enquanto não há solução do problema.

“Essa Celesc, depois que terceirizou o serviço, também virou uma balbúrdia. Não temos nem com quem reclamar. Isso (morte por contato com fios) pode acontecer também aqui em Brusque. Tomara que não ocorra. Esperamos que as autoridades tomem vergonha na cara”.

Por fim, o vereador Leonardo Schmitz (PL) também cobrou atitude do Procon para solucionar o problema. O parlamentar afirma que “não dá mais para aceitar” que fios ainda estejam sendo despejados pelas ruas da cidade.

“Até quando vamos encontrar esses fios de postes arrastados pelas calçadas? É como o professor Rogério falou: daqui a pouco pode ser em nossa cidade [um acidente] e só depois disso irão tomar providências. O Procon precisa tomar medidas energéticas e firmes”.

Por fim, Jean Pirola mencionou Balneário Camboriú como bom exemplo ao lidar com o despejo de fios. Ele afirma que uma empresa terceirizada foi contratada pela prefeitura para recolher os fios e notificar as ocorrências ao Procon. Assim, além de evitar o despejo, facilita a aplicação de multas.

