Após 100 dias de mandato, prefeito de Brusque faz balanço dos trabalhos e anuncia próximos projetos

O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), completa 100 dias de mandato à frente do Executivo desde que assumiu o cargo após ser reeleito. Nesta sexta-feira, 11, o governo municipal apresentou um balanço dos trabalhos em coletiva de imprensa. Projetos futuros foram anunciados.

Além do chefe do Executivo, o vice-prefeito Deco Batisti (Republicanos) participou da coletiva, assim como secretários municipais de diversas pastas. Vechi e Deco assumiram a prefeitura para um novo mandato de quatro anos em 1º de janeiro de 2025.

Saúde

Na área da saúde, o governo destacou a conclusão do processo licitatório para início da construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Centro. O atual imóvel sairá do aluguel, e a construção foi contemplada pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal.

As unidades de saúde dos bairros Paquetá e Limeira Baixa receberam obras de ampliação, com investimento de R$ 688 mil em parceria com o Centro Universitário de Brusque (Unifebe). Novos consultórios, lavabos e estruturas para atendimentos odontológicos e de curativos foram implementadas.

Foi anunciado também o início do processo para construção de uma UBS no bairro Thomaz Coelho. Atualmente, o Executivo negocia a desapropriação do terreno com o proprietário. Após a aquisição do imóvel, o governo pretende inscrever a UBS em programas de custeio para, depois, licitar a obra.

Infraestrutura, trânsito e obras

A reforma da ponte Antônio Nicolau Maluche foi uma das obras destacadas pela gestão. Os trabalhos iniciaram no final de dezembro e foram concluídos em 21 de fevereiro, com aproximadamente um mês de antecedência. Os gabiões foram substituídos, o solo comprometido foi removido e uma nova laje de concreto foi construída.

André Vechi anunciou que a prefeitura pretende entregar parte da obra da nova Beira Rio até o bairro Rio Branco no dia 4 de agosto, data do aniversário de Brusque. O governo planeja lançar o edital de licitação para o terceiro e penúltimo lote da futura avenida na segunda quinzena de maio.

O governo municipal anunciou também que pretende realizar a abertura de uma nova via para ligar os bairros Poço Fundo e Ponta Russa à rodovia SC-486. A intenção é desafogar o trânsito no bairro Primeiro de Maio nos horários de pico.

“Não podemos esperar a conclusão da nova Beira Rio para pensar em outras obras. Queremos deixar o projeto [da ligação da rodovia aos bairros] pronto para, em breve, quando a Beira Rio estiver concluída, iniciarmos outras obras. Esta será para desafogar a região do Primeiro de Maio”, afirma Vechi.

Esporte

A Prefeitura de Brusque confirmou a desistência da aquisição do Sesi e agora planeja construir um complexo esportivo na Estrada da Fazenda. A estrutura deve ser levantada ao lado da Fenajeep, em um complexo de imóveis que foram retomados pelo Executivo.

Recentemente, a prefeitura formalizou interesse à Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte) em sediar os Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) em 2027. A última edição da competição no município ocorreu em 2010.

Gestão e concessões

Um projeto de lei será enviado pelo Executivo à Câmara de Brusque nas próximas semanas. O Legislativo vai deliberar sobre a venda de 14 terrenos em diversos bairros da cidade. Os espaços devem ser destinados à construção dos terminais regionais de ônibus.

O leilão de concessão do serviço de esgoto sanitário em Brusque deve ocorrer em julho, na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo. Além disso, a abertura da consulta pública da parceria público-privada (PPP) das cidades inteligentes – que prevê implantação de usina fotovoltaica e outras tecnologias – deve ocorrer em maio.

O edital para nova concessão do transporte público deve ser lançado até junho. O modelo propõe uma nova frota, climatizada e com internet, além da construção de quatro terminais regionais nos bairros Santa Terezinha, Steffen, Águas Claras e Dom Joaquim. A expectativa é que a tarifa seja reduzida de R$ 4,70 para R$ 3,50.

Na parte de gestão, o governo destacou o processo seletivo para cargos comissionados, modelo que contratou o secretário de Trânsito, Emerson Luiz Andrade, e outros servidores. Os currículos que não foram aproveitados naquele momento entraram para o Banco de Talentos do governo.

Assista agora mesmo!

Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos. Relembre: