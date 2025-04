Após acordos, bar anexo ao estádio Augusto Bauer inicia venda de ingressos; veja valores

Com a liberação do estádio Augusto Bauer para receber jogos do Brusque, e a confirmação da partida deste domingo, 20, no estádio, torcedores poderão assistir a partida diretamente do bar. O valor do ingresso é de R$ 100.

De acordo com o empresário, além do ingresso avulso por partidas, será possível fazer o fechamento de plano para as partidas da temporada. O valor neste caso é de R$ 800 via Pix ou R$ 899 via cartão, em até seis vezes. “Mas, eventualmente, a depender do jogo, pode ser mais caro [os ingressos avulsos]”, ressalta Alex.

No local, não haverá diferença de valor pelos lugares no bar, as cadeiras serão definidas por ordem de chegada. O estabelecimento possui capacidade para 90 pessoas sentadas, mas somente 80 ingressos são comercializados.

Sobre a incrementação do público no borderô, Alex diz que não tem informações a respeito. “Não é comigo. Até onde eu sei, acho que o Brusque ou o Renaux vão pagar sobre 80 pessoas, todos os jogos, considerando que haja 80 pessoas, ao valor mínimo de R$ 20, que é o valor do ingresso para a tributação do Campeonato Brasileiro da Série C”.

Sobre a segurança no local, ele ressalta que já possui um agente para fazer o controle de pessoas no bar e que não sabe se as outras instituições disponibilizarão demais seguranças.

Jogo de domingo

Cerca de 50% dos ingressos do bar já foram vendidos, conforme o empresário. “Acreditamos que à medida que passar o primeiro jogo, tende a facilitar a venda. Porque muita gente ainda não sabe que o Brusque vai jogar aqui, por conta de todo o impasse”.

Os torcedores que quiserem acompanhar a partida diretamente do bar deverão entrar em contato com o Na Cara do Gol através da página do Instagram para adquirir ingressos. As entradas não serão vendidas via sites tradicionais de venda de ingressos.

