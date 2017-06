Após atingir pico de 7,86 metros, rio Itajaí-Mirim baixa gradativamente

Em nova medição, realizada às 16h35 o nível do rio Itajaí-Mirim está em 7,68 metros. O pico foi às 14h27, quando o rio chegou a 7,86. De acordo com a Defesa Civil de Brusque a previsão é que a situação estabilize e o rio continue a baixar gradativa e lentamente.

A projeção era de que o nível do rio pudesse chegar a 8,30 metros, porém a trégua da chuva em Brusque, Botuverá e Vidal Ramos, fez com que a previsão não se confirmasse.

A previsão da Epagri/ Ciram é de nesta terça-feira, 6, chova cerca de 20 milímetros e quarta-feira 10. Já na quarta-feira, 8, a previsão é que chova 86 milímetros. “A exemplo do que já ocorreu, estes números podem sofrer alterações”.

Aulas serão retomadas nesta terça-feira

As aulas da Rede Municipal de Ensino de Brusque serão retomadas nesta terça-feira, 6, em horário normal. Somente no Centro de Educação Infantil Sofia Dubiella, no bairro Santa Rita, as aulas iniciam às 13 horas.