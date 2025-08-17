Após briga com o marido, mulher morre atropelada na Antônio Heil, em Brusque
Caso ocorreu na madrugada deste domingo
Uma mulher de 41 anos, ainda não identificada, morreu após ser atropelada na madrugada deste domingo, 17, em Brusque. O acidente ocorreu por volta das 4h50 na rodovia Antônio Heil, no bairro Centro II.
Segundo relato repassado pela Polícia Militar, momentos antes do acidente, a vítima teria se envolvido em uma discussão com o marido em uma casa noturna. Durante a briga, os filhos do casal tentaram contê-la, enquanto o homem conseguiu se afastar e esconder o carro.
Pouco depois, já na rodovia, a mulher teria avistado o veículo do marido e saiu correndo em direção a ele, quando acabou sendo atingida pelo automóvel que passava pela via. Ela morreu no local.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar, a vítima foi atingida por um veículo VW Gol preto, conduzido por um homem de 20 anos, que não sofreu ferimentos e permaneceu no local.
A ocorrência também mobilizou o Samu e a Polícia Científica.