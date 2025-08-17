Após briga com o marido, mulher morre atropelada na Antônio Heil, em Brusque

Uma mulher de 41 anos, ainda não identificada, morreu após ser atropelada na madrugada deste domingo, 17, em Brusque. O acidente ocorreu por volta das 4h50 na rodovia Antônio Heil, no bairro Centro II.

Segundo relato repassado pela Polícia Militar, momentos antes do acidente, a vítima teria se envolvido em uma discussão com o marido em uma casa noturna. Durante a briga, os filhos do casal tentaram contê-la, enquanto o homem conseguiu se afastar e esconder o carro.

Pouco depois, já na rodovia, a mulher teria avistado o veículo do marido e saiu correndo em direção a ele, quando acabou sendo atingida pelo automóvel que passava pela via. Ela morreu no local.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar, a vítima foi atingida por um veículo VW Gol preto, conduzido por um homem de 20 anos, que não sofreu ferimentos e permaneceu no local.

A ocorrência também mobilizou o Samu e a Polícia Científica.