Após briga no trabalho, homem vai até casa de colega com uma faca, em Guabiruba

Uma briga de trabalho terminou em um homem foragido após ameaça na noite desta quinta-feira, 15, em Guabiruba.

De acordo com a Polícia Militar, dois homens se envolveram em uma briga durante a tarde em uma empresa de Brusque.

Mais tarde, quando chegou em casa de carro, em um loteamento no Centro de Guabiruba, um dos envolvidos percebeu que o outro estava em uma motocicleta no portão da residência com uma faca.

Ele, então, teria “jogado” o carro em cima do outro homem tentando o derrubar. O motociclista, porém, fugiu para o mato.

O dono da residência acionou a PM, mas o outro envolvido não foi localizado.