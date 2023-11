Após campanha dos empresários, Hospital Azambuja inicia reforma da ala SUS, em Brusque

A reforma dos leitos da enfermaria do Sistema Único de Saúde (SUS), do Hospital Azambuja, em Brusque, está em andamento. O início da obra só foi possível após uma campanha, realizada por empresários do município e região, arrecadar R$ 4 milhões para o restauro dos 130 leitos.

A mobilização entre os empresários foi encabeçada pelo dono da Havan, Luciano Hang, também o empresário Ingo Fischer e o diretor administrativo da unidade hospitalar, padre Nélio Roberto Schwanke.

Com a reforma, todos os leitos e quartos do hospital ficarão iguais, tanto SUS como particulares.

“Queremos, cada vez mais, tornar nosso hospital uma referência para Santa Catarina e para o Brasil, como um local de acolhimento humanizado”, afirma Hang.

Arrecadação de R$ 10 milhões

Durante visita à entidade, o empresário teve a oportunidade de conhecer um dos leitos modelo, o qual já teve a reforma finalizada.

“São poucos os hospitais que fazem um trabalho como esse para o SUS. Agora, quem vier para o Hospital Azambuja, além do ótimo atendimento, terá um lugar maravilhoso para o tratamento, para melhorar ainda mais rápido e voltar para suas casas”.

Hang lembra que, com a união dos empresários nos últimos quatro anos, foi possível arrecadar um total de R$ 10 milhões.

“Só tenho a agradecer a cada um que, gentilmente, contribuiu para essa verdadeira transformação do nosso hospital”. A restauração dos leitos segue pelos próximos meses, priorizando o atendimento dos pacientes na unidade.

Assista agora mesmo!

Idolatria a Zico e Ayrton Senna leva japonês a conhecer e formar família em Brusque: