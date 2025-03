Após carga de carreta tombar na São Pedro, vereadores discutem alternativas para acesso Guabiruba-Brusque

Um dos assuntos discutidos na sessão da Câmara de Guabiruba nesta terça-feira, 4, foi o trânsito nos acessos entre o município e Brusque. O vereador Jair Kohler (PP) relatou que a comunidade da rua São Pedro passou por dificuldades relacionadas ao tráfego de veículos devido ao tombamento da carga de uma carreta no dia 27 de fevereiro.

“Causou problemas para toda a comunidade, tanto para Guabiruba quanto para Brusque. O trânsito ficou bastante tumultuado”, disse.

Jair defendeu que as prefeituras de Guabiruba e Brusque, junto às Câmaras dos municípios, devem buscar alternativas, em busca de novos acessos.

“Um pouco de descaso”

Em aparte, o presidente da Câmara, Xande Pereira (PP), disse que “Guabiruba sempre fez a parte dela”, e mencionou a boa qualidade do asfalto na rua São Pedro e no bairro Imigrante, ambos acessos a Brusque.

“Infelizmente, testemunhamos um pouco de descaso da Prefeitura de Brusque, tanto no bairro Guarani e, principalmente, no morro do Pedro Pellenz. Há diversos pontos com buracos”.

Conforme Xande, a implantação de uma terceira pista no acesso Brusque-Guabiruba era compromisso do ex-prefeito Ari Vequi, mas não houve andamento desde a cassação do ex-chefe do Executivo, em maio de 2023.

“Nos últimos tempos, estivemos reunidos na Unifebe e o prefeito André Vechi me convidou para ir ao gabinete discutir algumas pautas. Certamente, é uma pauta que podemos levar ao prefeito André”, complementou.

