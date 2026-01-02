Após chuvas, comportas das barragens no Alto Vale serão reabertas

As comportas das barragens Sul e Oeste, em Ituporanga e Taió, no Alto Vale do Itajaí, serão reabertas nesta sexta-feira, 2. Elas haviam sido fechadas recentemente devido às fortes chuvas no Vale. Agora, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil do estado entendeu que os rios poderiam voltar a ter a vazão normalizada.

“Devido à diminuição das chuvas na região do Alto Vale e à redução dos níveis dos rios nos principais pontos monitorados, seguiremos com a abertura gradual das comportas das barragens Sul e Oeste”, informou a Defesa Civil.

Até o final do dia, todas as comportas das duas barragens devem estar abertas. A operação é realizada de forma técnica e monitorada, com acompanhamento das condições hidrológicas da região.

Cidades decretam emergência

Em meio às fortes chuvas recentes, 14 cidades catarinenses decretaram situação de emergência, incluindo Brusque. Os outros municípios são: Laguna, Barra Velha, Timbó Grande, Treze Tílias, Major Gercino, Ibicaré, Angelina, Balneário Barra do Sul, Benedito Novo, Timbó, Agrolândia, São João Batista e São João do Itaperiú.

Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:

