Após comercial polêmico da Havaianas, Luciano Hang faz postagem divulgando concorrente
Publicação do empresário nas redes sociais conta com mais de 600 mil curtidas
O empresário Luciano Hang afirmou que, durante o verão, usará apenas chinelos da marca Ipanema. A declaração foi feita nas redes sociais após o comercial polêmico da Havaianas, no qual a atriz Fernanda Torres diz ao público que não deseja que eles comecem o próximo ano “com o pé direito”.
Na publicação no Instagram, Luciano aparece usando apenas um chinelo no pé direito, enquanto o pé esquerdo aparece sem o calçado, com destaque para a Estátua da Liberdade e o logotipo da Havan. “Começando o ano com o pé direito. Neste verão eu só vou usar Ipanema. E você?”, diz a publicação.
Durante a polêmica, a loja Calçados Guarani, de Brusque, esgotou o estoque de chinelos Havaianas após vendê-los a R$ 1 cada. O proprietário, Wilson Santos, afirmou à reportagem que a promoção foi divulgada por volta das 11h e, cerca de 20 minutos depois, as vendas já estavam esgotadas.