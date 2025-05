História de tradição e empreendedorismo

A trajetória da família Malossi começou com os avós de Simone e Paulo Sérgio, o casal Paulo e Mathilde Malossi, que fundaram um pequeno comércio de secos e molhados em uma Brusque ainda em formação.

“Era uma venda simples, feita com muito esforço. Eles conheciam cada cliente pelo nome e vendiam de tudo: sal, trigo, açúcar, utensílios”, lembra Simone Malossi, neta do casal e atual proprietária.

Com o tempo, o negócio cresceu junto com a cidade. Aos 18 anos, Márcio Malossi — pai de Simone e Paulo Sérgio — abriu um CNPJ (ativo até hoje) com seus irmãos, fundando a Irmãos Malossi. Eles modernizaram o espaço e ampliaram a variedade de produtos. O comércio chegou a ter três setores administrados por Márcio e seus irmãos, indo do atacado ao varejo.

Em 1985, Márcio e sua esposa, Nair, decidiram seguir de forma independente com o setor de porcelanas. Para Simone, esse foi o momento em que a loja passou a fazer parte definitiva de sua vida: “Começamos a trabalhar com o pai — eu com 11 anos e meu irmão com 15. Foi com ele que aprendemos nossa profissão. Meus pais dedicaram a vida ao comércio. A loja era nosso segundo lar. Eu e meu irmão crescemos ali, entre prateleiras e clientes”, conta.

Mais tarde, Márcio reformulou o negócio e passou a incluir eletrodomésticos, tornando a loja ainda mais conhecida a partir dos anos 90. Foi assim que a pequena loja de porcelanas aos poucos se transformou na Malossi Eletrodomésticos de hoje.

Em 2006, ele passou o comando para os filhos, Simone e Paulo Sérgio, que conduziram a empresa até março deste ano, quando Paulo Sérgio faleceu. Janaína, sua esposa com quem teve duas filhas, também trabalhava na loja.