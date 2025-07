Após defender amiga em bar de Balneário Camboriú, homem é espancado por grupo e morre no hospital

Rodrigo Araújo, de 34 anos, faleceu no hospital, nesta segunda-feira, 21, após ser espancado na saída de um bar de Balneário Camboriú. O caso ocorreu na noite de domingo, 20.

A Polícia Militar foi acionada para duas ocorrências relacionadas a uma briga do lado de fora de um bar na avenida Ruy Barbosa, no bairro Praia dos Amores.

Na primeira solicitação, os policiais encontraram um homem de 35 anos caído em frente ao estabelecimento, com um ferimento no tornozelo e sangramento. Ele relatou ter se envolvido em uma briga ao tentar defender sua filha menor de idade.

O Samu atendeu a vítima no local e a encaminhou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica.

Mais tarde, a PM foi chamada ao Hospital Ruth Cardoso, onde a esposa de Rodrigo tentava transferi-lo para uma unidade particular. Ela relatou que o marido havia sido agredido durante uma briga generalizada no mesmo bar.

Agressão em bar de Balneário Camboriú

Após ser informada sobre os riscos do procedimento pela equipe médica, ela assinou um termo de responsabilidade para a liberação do paciente. Rodrigo foi transferido ao Hospital Marieta Konder Bornhausen, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele era natural do Pará.

Segundo o relato da esposa, Rodrigo estava com ela e uma amiga no bar quando alguns homens começaram a abordar essa amiga, que estaria alcoolizada. Rodrigo então discutiu com os suspeitos dentro do estabelecimento, o que teria iniciado a briga.

A Polícia Civil investiga o caso. Questionada pela reportagem, a corporação informou que está coletando imagens de câmeras de segurança e ouvindo testemunhas para esclarecer as circunstâncias do crime.

*Texto atualizado às 15h40 do dia 23/07/2025.

