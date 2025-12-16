Após denúncia, Samae constata esquema de furto de água em mecânica de Brusque

Na semana passada a equipe técnica do Samae recebeu uma ligação anônima denunciando possíveis irregularidades no abastecimento de água de uma mecânica, localizada no bairro Bateas, em Brusque.

Com as informações, as equipes iniciaram a análise e nesta terça-feira, 16, foi constatada a irregularidade.

No local, as equipes realizaram as escavações para localizar o local da ligação clandestina. Durante o processo, foram encontrados registros falsos e tubulação antiga que escondiam a irregularidade.

O diretor-presidente do Samae, Rodrigo Cesari, enfatiza que esse tipo de irregularidade não será tolerada. “Continuamos com os trabalhos de fiscalização diariamente, e através de cruzamento de dados e denúncias, estamos conseguindo detectar essas irregularidades, além de aplicar todas as penas cabíveis para os responsáveis”.

As denúncias podem ser feitas pela Ouvidoria, por meio do número 156, pelo telefone (47) 3255-0500, pelo e-mail ouvidoria@samaebru.com.br ou presencialmente na Central de Atendimento, no Centro de Brusque.

