Após derrota em casa, Barateiro Futsal busca virada em Lages na final do estadual
Segundo jogo da final do estadual será neste sábado, 6
Segundo jogo da final do estadual será neste sábado, 6
Após a derrota na primeira partida da final do Campeonato Catarinense por 3 a 1, em casa, a equipe do Barateiro Havan Futsal enfrenta as Leoas da Serra neste sábado, 6. O duelo acontece às 19h30, em Lages, no ginásio Jones Minosso.
A equipe brusquense precisa vencer no tempo normal para levar a partida para a prorrogação. Caso a prorrogação termine empatada, a decisão irá para os pênaltis.
As duas equipes buscam o hexacampeonato na competição. As Leoas da Serra jogam pelo empate para conquistarem o sexto troféu estadual, o primeiro desde o pentacampeonato entre 2018 e 2022.
Atual campeã, a equipe do Barateiro também busca o sexto título. A equipe de Brusque, até hoje, venceu todas as finais que disputou.
Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque: