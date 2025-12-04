Após derrota em casa, Barateiro Futsal busca virada em Lages na final do estadual

Após a derrota na primeira partida da final do Campeonato Catarinense por 3 a 1, em casa, a equipe do Barateiro Havan Futsal enfrenta as Leoas da Serra neste sábado, 6. O duelo acontece às 19h30, em Lages, no ginásio Jones Minosso.

A equipe brusquense precisa vencer no tempo normal para levar a partida para a prorrogação. Caso a prorrogação termine empatada, a decisão irá para os pênaltis.

As duas equipes buscam o hexacampeonato na competição. As Leoas da Serra jogam pelo empate para conquistarem o sexto troféu estadual, o primeiro desde o pentacampeonato entre 2018 e 2022.

Atual campeã, a equipe do Barateiro também busca o sexto título. A equipe de Brusque, até hoje, venceu todas as finais que disputou.

