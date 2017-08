Após desentendimento, jovem atinge colega com facão no pescoço, no Zantão

Um jovem de 22 anos ficou ferido no pescoço ao ser atingido por um golpe de facão, na manhã desta sexta-feira, 4, na rua Arnoldo Ristow, no Zantão. Os dois faziam uso de bebidas alcoólicas e drogas quando ouve um desentendimento entre os dois.

Neste momento, o jovem de 20 anos, em posse de um facão, desferiu o golpe contra o colega. A vítima se afastou e colocou a mão no rosto. O agressor então jogou o facão no chão e saiu correndo e gritando pela rua, apenas de cueca, que era o dono do mundo.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Azambuja com um corte profundo no rosto. O diretor técnico do hospital informou para a polícia que a região afetada foi próximo a veio jugular, por isso, o jovem segue internado e o quadro de saúde é estável.

O delegado de plantão decidiu por liberar o agressor, pois o laudo médico apresentado não foi capaz de atestar com precisão se houve risco de morte, entretanto, o jovem responderá a um inquérito policial.