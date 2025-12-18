Após dois anos, o que avançou nas obras de macrodrenagem na Primeiro de Maio, em Brusque

Iniciadas em junho de 2023, as obras de macrodrenagem da avenida Primeiro de Maio, em Brusque, seguem em andamento com o objetivo de reduzir os impactos das cheias durante os períodos de chuva na região.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Logística de Brusque, Lucas Fachi, o cronograma original precisou ser alterado devido a problemas técnicos não previstos, relacionados principalmente à complexidade do solo, como a presença de rochas, material argiloso instável e interferências em redes subterrâneas. Com isso, a nova previsão de conclusão da obra é o primeiro semestre de 2026.

Atualmente, cerca de 64% da obra já foi executada na etapa de “Tunnel Linner“. Esse método é considerado não destrutivo, pois permite a escavação subterrânea e a instalação de estruturas metálicas ou de concreto sem a necessidade de abrir a via na superfície, preservando o pavimento e reduzindo os impactos no tráfego.

Outra frente de trabalho é a execução das galerias de concreto, que está com aproximadamente 29% de execução. Nessa etapa, é necessária a abertura da via para a instalação das estruturas pré-moldadas, o que exige a retirada do asfalto e maior movimentação, resultando em mais impacto visual e logístico.

No momento, os trabalhos estão concentrados na execução das galerias de concreto pelo método não destrutivo, no trecho entre a Dokassa e o Senai. A próxima etapa prevê o avanço das obras em direção à curva de acesso à rua José Wanka, conforme a liberação dos trechos.

Durante as festas de fim de ano, os trabalhos serão interrompidos no dia 23 de dezembro, com retorno previsto para 2 de janeiro. A partir dessa data, a avenida Primeiro de Maio deverá ficar totalmente interditada até 31 de janeiro.

De acordo com o secretário, a decisão busca aproveitar o período de férias escolares para acelerar o andamento da obra, mas ainda há questões a serem definidas de maneira interna sobre a interdição. Além disso, não há previsão de novas mudanças no trânsito, além das que já estão em vigor.

Para acompanhar o andamento dos serviços, um engenheiro civil foi designado para elaborar um relatório técnico, que irá avaliar o progresso da obra e servir de base para o planejamento das próximas decisões na obra.

Pavimentação

Nesta segunda-feira, 15, os servidores realizaram a perfilagem, processo de nivelamento da via antes da aplicação da nova camada asfáltica. O serviço foi executado no trecho entre o Senai e a rua Gustavo Halfpap. Segundo o prefeito André Vechi, as galerias subterrâneas já estão concluídas nesse trecho.

O prefeito explicou que a decisão foi tomada pensando nos moradores e comerciantes da região, que vinham reclamando da poeira diária causada pelas obras. A medida tem como objetivo melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança, ainda que de forma provisória.

“Essa é uma solução temporária. No ano que vem, com a drenagem finalizada, aí sim vem a camada de asfalto completa e definitiva”, afirmou.

