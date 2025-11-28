Após empate no jogo de ida, Olaria e São Pedro decidem título do Amador de Guabiruba

O jogo de volta da grande final do Campeonato Amador de Futebol de Guabiruba acontece neste domingo, 30, no estádio Orlando Westarb, no Guabiruba Sul, a partir de 9h15. O Olaria, atual campeão, enfrenta o São Pedro, vencedor do título em 2023. No duelo de ida, as equipes empataram em 1 a 1.

O Olaria, campeão de 11 títulos municipais desde 2007, tenta conquistar o bicampeonato consecutivo. A equipe do Guabiruba Sul decide em casa por ter a melhor campanha da primeira fase.

Segundo o técnico da equipe, Elton Lana, a possibilidade de decidir em casa é um dos fatores a favor da equipe. Mas não só.

“Jogar em nossa casa, com nossa torcida apoiando é certamente um diferencial, mas também a manutenção da nossa espinha dorsal do time, complementada com a força e experiência do elenco, certamente são os princípios fundamentais do Olaria”, destaca.

Em relação à equipe campeã de 2024, novos atletas foram incorporados ao elenco. Lana conta que, durante a campanha deste ano, a equipe perdeu, por lesão, o artilheiro Miguel, e essas peças ajudaram a compensar a ausência.

Capitão da equipe, o zagueiro Finho destaca que o ambiente da equipe é leve e há um respeito mútuo. “O principal é que é um grupo sem vaidade, é essencial para a gente manter o foco e a concentração para a final. Não somos um grupo, somos uma família. A principal característica é a união, um apoiando o outro”.

Lana elogia a força do rival e prega atenção para conquistar o título. “O São Pedro tem jogadores experientes, que até já vestiram a camisa do Olaria em algumas oportunidades, e são atletas que sempre disputam as competições da região. Outro ponto forte da equipe e que precisamos ajustar para a volta, é a bola aérea, sofremos com isso no jogo da ida, e agora na volta precisamos estar mais atentos”, ressalta.

Rivalidade saudável

A final de 2025 é a reedição de 2023, vencida pelo São Pedro, e o capitão do Olaria ressalta que há uma rivalidade saudável entre as equipes.

“O São Pedro é um time muito qualificado. Temos uma rivalidade amigável. Dentro de campo, cada um está brigando com respeito pelo camisa que está vestindo, deixando o jogo ainda melhor para quem está assistindo”.

Acertando detalhes

Técnico do São Pedro, Isair Fischer, o Isa, aponta que o time tem alguns detalhes para melhorar em relação à partida de ida.

“As chances apareceram no último jogo, mas faltou um mínimo detalhe para a conclusão ao gol. Vamos ajustar esse detalhe final e estamos muito focados para que possamos fazer uma grande partida”.

O São Pedro chega à final com o melhor ataque da competição (34 gols marcados) e a melhor defesa, com apenas cinco gols sofridos em nove partidas.

Isa elogia ainda o Olaria, adversário da final. “A equipe deles é sempre muito guerreira, principalmente treinada por um grande técnico. Precisamos ter o máximo de atenção de cada atleta”.

São Pedro tem o artilheiro do campeonato

O grande destaque do São Pedro é o atacante Marcelo Quilder, ex-atleta profissional com passagens pelo Brusque, Inter de Lages e Camboriú, entre outras equipes.

“Tive uma carreira bem legal jogando como atleta profissional, que era um sonho de criança. A minha motivação é por adorar esse espírito de competição. Isso me mantém vivo no esporte que tanto me entregou coisas boas”.

Ele marcou 13 gols até agora na competição, mais do que o dobro do vice-artilheiro, Ederson, também do São Pedro.

“Fico feliz em conseguir ajudar minha equipe a conquistar objetivos juntos. Sinto feliz pela artilharia, mas tenho objetivos maiores junto com meu grupo. Vamos fortes e preparados para esse grande jogo que vai ser a final”.

Campanha das equipes

Olaria

Primeira fase

Misto 0x4 Olaria

Continental 0x2 Olaria

Olaria 3×2 Lageadense

Olaria 2×1 Cruzeiro

Quartas de final

Olaria 5×1 Planície Alta

Semifinais

10 de Junho 2×3 Olaria

Olaria 0x1 10 de Junho (4×3 nos pênaltis)

São Pedro

Primeira fase

São Pedro 9×1 São Pedro B/TOR

São Pedro 2×1 Samaritanos

Planície Alta 1×4 São Pedro

MF Têxtil 0x4 São Pedro

10 de Junho 1×1 São Pedro

Quartas de final

São Pedro 1×0 Continental

Semifinais

Lageadense 1×5 São Pedro

São Pedro 5×0 Lageadense

Assista agora mesmo!

Saiba quais foram as primeiras serrarias de Guabiruba:

