Após entrave, obras na rua Nova Trento serão retomadas até setembro

A Prefeitura de Brusque espera reiniciar as obras da rua Nova Trento em pelo menos 30 dias. Os trabalhos no local estão paralisados desde o início do ano por causa, principalmente, de entraves burocráticos na desapropriação de terrenos que envolvem a construção da rotatória de acesso à rua, na avenida Primeiro de Maio.

De acordo com o vice-prefeito Ari Vequi, esta situação está caminhando para um desfecho, já que a área pertencente à Fábrica de Tecidos Carlos Renaux foi declarada de utilidade pública em 2015, ainda no governo interino de Roberto Prudêncio Neto, e agora, será efetivada de fato. “Já conversamos com o administrador da massa falida [Gilson Sgrott] e vai ser feito amigavelmente”, diz.

O vice-prefeito afirma que a massa falida da Renaux aceitará repassar a área. O valor que deve ser pago pela prefeitura ainda não foi definido, mas deverá ser abatido das dívidas tributárias da fábrica falida com a administração municipal.

“Quando o município declara utilidade pública, é obrigado a pagar, então vamos ficar com essa dívida com a massa falida da Renaux, que poderá ser feita em forma de compensação”.

Terceira fase da obra

Além do acordo para a desapropriação do terreno da fábrica Renaux e a construção da rótula, é preciso finalizar a obra propriamente dita.

Vequi destaca que assim que reiniciar, a obra entrará na terceira fase que é a execução da segunda camada asfáltica em cerca de 70% da rua e a conclusão das calçadas.

O vice-prefeito lembra também que o município precisa receber a segunda parcela de recursos do governo do estado referente à obra. “Conseguimos receber a primeira prestação e agora temos que prestar conta para receber a segunda parcela, mas para isso é preciso que a obra seja retomada”.

Se os trabalhos no local forem reiniciados em 30 dias, o vice-prefeito pretende que a obra seja concluída no local até o fim do ano.

Valor do contrato

O investimento para as obras da rua Nova Trento é oriundo de convênio com o Fundo de Apoio aos Municípios (Fundam) – R$ 2,2 milhões são recursos do governo do estado e R$ 622 mil recursos próprios da prefeitura.

Deste total, R$ 1,9 milhão é destinado para pavimentação e drenagem da rua Nova Trento. O restante foi utilizado para colocação de calçadas na rua Azambuja.