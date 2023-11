Após ficar ilhada devido a fortes chuvas, mulher grávida precisa ser resgatada de bote no Médio Vale

Um casal precisou ser resgatado com bote após ficar ilhado devido às fortes chuvas que atingiram a cidade de Luiz Alves durante essa sexta-feira, 4. O caso aconteceu por volta das 18h30, na rua Carlos de Goes Rebelo, no bairro Ribeirão do Padre.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, contudo, ao chegar no local, percebeu que não seria possivel chegar na residência com a ambulância, por isso foi necessário a utilização de botes infláveis.

Após avaliar o melhor trajeto, uma equipe de três pessoas se deslocou por cerca de 1 quilômetro, até onde o homem e sua companheira, uma mulher grávida de 37 semanas, estavam ilhados. Chegando em segurança, no local onde a ambulância estava, a gestante foi atendida, já que estava relatando dores.

Ela foi atendida no local e em seguida encaminhada ao hospital para atendimento especializado.

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: