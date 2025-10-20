Após fugir de abordagem e apontar arma para policiais, jovem morre alvejado em Gaspar

Um jovem de 18 anos morreu após ser atingido com um tiro depois de tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar em Gaspar na tarde deste domingo, 19. Ele conduzia um carro com registro de roubo.

O caso aconteceu por volta de 14h30. O veículo, um BYD, partiu de Navegantes e foi avistado transitando pela BR-470. Equipes da Polícia Militar atuaram de forma integrada para interceptar o veículo, que foi visualizado na altura de Gaspar, com placa adulterada por fita isolante.

Após mobilização de policiais, os agentes tentaram realizar abordagem através de sinais luminosos e sonoros.

O condutor desobedeceu as diversas ordens de parada e seguiu em fuga em alta velocidade. Após a perseguição, o veículo foi interceptado próximo ao km 32 da BR-470, na cidade de Gaspar.

No momento da abordagem, segundo relato da PM, o motorista, com passagens criminais por tráfico de drogas, desembarcou empunhando arma de fogo e apontou na direção da equipe. Diante da ameaça, os policiais realizaram disparos.

O jovem armado correu e entrou em área de mata. No interior do automóvel, estavam dois adolescentes, um de 17 e outro de 16 anos, com registros policiais anteriores, que foram contidos e detidos no local. Informações apontam o trio é suspeito de integrar grupo envolvido em roubos na região de Navegantes e Penha.

Durante as diligências, com reforço de equipes, o jovem armado que havia fugido foi localizado atingido por disparo de arma de fogo na região das pernas em área de difícil acesso.

Segundo a PM, o Samu foi acionado imediatamente. Após protocolos de atendimento e manobras de reanimação, o óbito foi constatado nas proximidades da rodovia.

Em continuidade às buscas, foi apreendida uma pistola calibre .380 com oito munições, próxima ao ponto onde o indivíduo foi localizado. O veículo roubado foi removido ao pátio.

Os dois detidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos pertinentes. A Polícia Científica e a Polícia Civil também estiveram no local.

