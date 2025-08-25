Após Gusttavo Lima, Feijoada Bergamasca anuncia atrações da próxima edição
Edição com Gusttavo Lima superou as expectativas
A organização da Feijoada Bergamasca anunciou as atrações da edição de 2026. Os shows ficarão por conta da dupla Clayton & Romário e do dono do cabaré, o cantor Leonardo.
O anúncio foi feito por Jacson Jasper, organizador do evento. De acordo com a festa, esta edição com Gusttavo Lima superou as expectativas.
O público correspondeu, cantando cada refrão e permanecendo até os últimos minutos do show. O clima de festa seguiu após a apresentação principal, com a dupla Edson & Geison animando o camarote exclusivo.
Dono de diversos hits, o cantor Leonardo soma mais de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Confira aqui as principais músicas do “dono do cabaré”.
Já a dupla Clayton & Romário vem crescendo e conquistando a galera, os dois possuem mais de 8 milhões de ouvintes no Spotify, com músicas que passam de 100 milhões de plays. Conheça os principais hits dos cantores.
