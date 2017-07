Após impeachment de Dilma, membros do MBL aceitam cargos públicos Brasil afora

Boquinha

O amor pela democracia do Movimento Brasil Livre (MBL) é só para a arquibancada. Os principais líderes que estiveram à frente do impedimento de Dilma Rousseff não recusaram atrativos cargos públicos Brasil afora, incluindo Florianópolis. Um deles, Ramiro Zinder, é diretor da Secretaria de Turismo da prefeitura da capital catarinense.

Em sala

O Supremo Tribunal Federal convalidou definitivamente providência da Procuradoria Geral do Estado de SC no sentido de desconsiderar o período de tempo em que o professor ocupou cargo de natureza administrativa, para fins de obtenção de aposentadoria especial. Fez-se justiça para um herói nem sempre valorizado: aquele que atua em sala de aula, da qual a maioria, é preciso dizer, quer fugir.

Alianças

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Silvio Dreveck (PP), notável pelo equilíbrio de seus posicionamentos, defende que o partido deve buscar alianças para a próxima eleição, em especial com os que tem afinidade ideológica e que também pretendem reduzir o tamanho da estrutura do Estado para que mais recursos possam ser aplicadas em áreas prioritárias como saúde, educação e segurança. Afinidade que o PP tem, hoje, com o PSD e o PSB.

PDT em ação

O secretário nacional do PDT e presidente da Fundação Leonel Brizola/Alberto Pasqualini, Manoel Dias, cumpriu roteiro pelo Oeste do Estado no último fim de semana, acompanhado do presidente estadual da sigla, deputado Rodrigo Minotto. Às lideranças pedetistas, Maneca reafirmou a importância da organização do partido para garantir a plataforma para as pré-candidaturas do PDT a deputado estadual e a presidente da República, com Ciro Gomes.

Emprego

O ex-deputado federal e ex-prefeito de Joinville, Carlito Merss, não está mais desempregado. É o mais novo integrante do Colégio de Vogais da Junta Comercial de SC (Jucesc). Petista de carteira, é o representante da União na entidade.

Dois lados

Lidar com gente é complicado. Que o diga o Tribunal Superior do Trabalho, que rejeitou recurso de ajudante do frigorífico Brasil Foods, em Herval D’Oeste, que queria indenização por danos morais devido à instalação de câmeras nos vestiários. Nos autos consta que elas foram pedidas pelos próprios trabalhadores, após negociação com a empresa e com participação do sindicato, para evitar furtos a armários. O acesso às gravações é restrito, seguindo procedimento rigoroso previsto em norma interna.

DNA

Digna de todos os encômios a parceria que tem entre si há 10 anos o TJ-SC e diversos órgãos do Estado, que viabilizaram a confecção de 14 mil laudos de paternidade por análise de DNA, com resolutividade superior a 98% e para pessoas de comprovada hipossuficiência de recursos.

Voluntariado

Quando tudo parece egoísmo e trapaça, eis que mais de 45 personalidades (profissionais liberais, gestores públicos, empresários, políticos e chefes de cozinha, entre outros) vão se reunir dia 30, no Lira Tênis Clube, em Florianópolis, na 15ª edição do conhecido Festival do Estrogonofe. Sua marca principal, além da beneficência, é que cada personalidade, por sua conta, prepara e serve o famoso prato com sua própria receita, a R$ 80. É sempre um sucesso estrondoso. A renda vai para as associações Lar Recanto do Carinho e das Voluntárias do Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon).

Microusina

Está chamando atenções gerais na Udesc de Joinville uma microusina voltaica de um aluno do Centro de Ciências Tecnológicas, capaz de alimentar 100 lâmpadas fluorescentes compactas, dois chuveiros, cinco geladeiras ou 28 televisões de 42 polegadas. Uma residência com consumo médio de 300 kWh mensais atendida pela Celesc, paga aproximadamente cerca de R$ 170. O sistema criado pelo estudante teria custo na fatura de apenas R$ 54.

Comunismo

A família Bolsonaro, que tem muitos simpatizantes em SC, como se viu recentemente, está em voga, mesmo no atual recesso político. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSC-SP) vem pontuando nas redes sociais com projeto que criminaliza a apologia ao comunismo. A iniciativa altera a Lei Antirracismo para incluir entre os crimes ali previstos o de “fomento ao embate de classes sociais”. A pena prevista é reclusão de um a três anos e multa. Sem comentários.

DETALHES

A Editora Expressão promove nesta sexta-feira, em Florianópolis, o Fórum de Gestão Sustentável, evento que apresenta os projetos ambientais que estão se destacando na região sul do Brasil. Durante o encontro será entregue o Troféu Onda Verde da 24ª edição do Prêmio Expressão de Ecologia às empresas que realizaram projetos socioambientais.

Os principais empresários do Estado estarão reunidos para um bate-papo com Lucas Mendes, jornalista e apresentador do programa Manhattan Connection, amanhã, em Florianópolis. A promoção é da Lide SC, no auditório da Fecomércio, a partir das 8h30.