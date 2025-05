O atacante Álvaro, do Brusque, sofreu uma ruptura total do tendão de Aquiles no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo, nesta segunda-feira, 26. A lesão foi confirmada oficialmente na manhã desta quinta-feira, 29, em comunicado do clube. A previsão do clube é que a recuperação completa ocorra num intervalo de seis a sete meses.

O jogador de 27 anos sofreu a lesão nos primeiros minutos do segundo tempo da partida, e caiu sozinho enquanto corria para acompanhar uma jogada. Cerca de 30 minutos depois, deixou o estádio Augusto Bauer em uma ambulância

“O atleta foi prontamente avaliado por um ortopedista especialista, que solicitou os exames pré-operatórios necessários. Assim que todos os exames forem concluídos, a cirurgia de reconstrução do tendão será realizada, com previsão para acontecer ainda nesta semana”, informa o Brusque em nota.

“O Departamento de Performance e Saúde do clube acompanha de perto todo o processo, oferecendo total suporte médico e fisioterapêutico ao atleta”, completa.

Com o tempo previsto de recuperação, Álvaro não volta a jogar nesta temporada pelo Brusque, mesmo que o quadricolor dispute a Copa Santa Catarina, com final previsto em novembro.

Assista agora mesmo!

Costureiro da República Dominicana conseguiu emprego em Brusque em três dias: